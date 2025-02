54000 फीस न भरने पर स्कूल ने एडमिट कार्ड देने से किया मना, माता-पिता स्कूल में लगाते रहे गुहार, तभी एक अनजान ने किया ये काम

Stranger Help Paying Student His Pending Fees: वक्त पड़ने पर अगर कोई बिना मांगे मदद कर दे तो वो किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता. हाल ही में एक ऐसी ही मदद से जुड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर यूजर्स का दिल जीत रहा है. दरअसल, हाल ही में दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने यह साबित कर दिया कि इंसानियत अभी ज़िंदा है. बोर्ड परीक्षाओं से सिर्फ 3 दिन पहले, एक छात्र को 54,000 की बकाया फीस के कारण उसका एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा था. माता-पिता स्कूल में गुहार लगा रहे थे, लेकिन प्रशासन अपने फैसले पर अड़ा हुआ था. इस मुश्किल घड़ी में छात्र के भाई सौरव ने X (पूर्व में ट्विटर) पर मदद की अपील की और फिर जो हुआ, उसने सभी का दिल छू लिया.

ट्विटर पर आया मदद का हाथ, फीस चुकाकर कहा- ऑल द बेस्ट (Stranger pays student pending fees)

इस मामले को X(पूर्व में ट्विटर) यूजर आरयंश (@Aaraynsh) ने साझा किया है. उन्होंने लिखा कि जब उन्हें यह मामला पता चला, तो वह इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सके. उन्होंने @MamoniOjha, @sny_259 और @arunbothra (ADGP) को इस मामले की जानकारी दी. इसके बाद एक अनजान ट्विटर यूजर ने बिना किसी प्रचार या पहचान बताए, चुपचाप छात्र की फीस भर दी. उन्होंने केवल छात्र का एडमिशन नंबर मांगा और कुछ ही मिनटों में पूरी राशि स्कूल की वेबसाइट पर जमा कर दी. न कोई बातचीत, न कोई शर्त- बस एक सादा सा संदेश, "ऑल द बेस्ट."

यहां देखें वायरल पोस्ट

Yesterday, I got a DM on Twitter from someone asking for help. His brother was being denied an admit card for his board exam because their school hadn't received the pending ₹54,000 fee. When I asked for more details, he told me that his parents were at the school, trying to…