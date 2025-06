Dolly Chaiwal को लेकर Starbucks में मचा गदर, खुला राज....तो सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Starbucks denies collaboration with Dolly Chaiwala: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वायरल मीम ने लोगों को भ्रमित कर दिया कि नागपुर के फेमस चायवाले और इंटरनेट सेंसेशन डॉली चायवाला को Starbucks India ने अपना ब्रांड एंबेसडर बना लिया है. इस वायरल दावे ने इंटरनेट पर खूब हलचल मचाई, लेकिन अब कंपनी ने ऑफिशियली इन खबरों का खंडन कर दिया है.

Starbucks का 'चायवाला' बवाल! (Dolly Chaiwala Starbucks)

Starbucks India ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि, कंपनी का डॉली चायवाला उर्फ सुनील पाटिल से किसी तरह का कोई भी ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं हुआ है. वायरल हो रही तस्वीर में एक Starbucks कप पर डॉली चायवाला का नाम लिखा नजर आया और उसमें डॉली चायवाला की तस्वीर भी थी. इसी को लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि, डॉली अब Starbucks के ब्रांड एंबेसडर बन चुके हैं.

Dolly Chaiwala became the brand ambassador of Starbucks India pic.twitter.com/YjN3G2wNWW — Dixit Dave (@dixit_dave_) April 1, 2025

डॉली चायवाला को लेकर कंपनी ने तोड़ी चुप्पी (Dolly Chaiwala tea seller)

इस मीम को सबसे पहले ट्विटर (अब X) यूजर Dixit Dave ने शेयर किया था, जिसमें लिखा था, Dolly Chaiwala became the brand ambassador of Starbucks India. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई, लेकिन अब Starbucks ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है, हमने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स देखे हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि TATA Starbucks ने एक ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है. हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि TATA Starbucks का भारत में कोई आधिकारिक ब्रांड एंबेसडर नहीं है और विशेष रूप से, डॉली चायवाला के साथ हमारा कोई सहयोग नहीं हुआ है.

Starbucks ने कहा- डॉली चायवाला से कोई नाता नहीं (Starbucks India brand ambassador news)

कंपनी ने यह भी बताया कि वायरल हो रही तस्वीर एक थर्ड पार्टी द्वारा बनाए गए मीम का हिस्सा है, जिसे कुछ लोगों ने असली कैंपेन समझ लिया. Starbucks ने यह भी कहा कि वे हमेशा सटीक और प्रामाणिक जानकारी देने में विश्वास रखते हैं और अपने ग्राहकों और समुदायों के विश्वास की सराहना करते हैं.

कौन हैं डॉली चायवाला? (Dolly Chaiwala Sunil Patil)

डॉली चायवाला, जिनका असली नाम सुनील पाटिल है, नागपुर के लोकल चाय विक्रेता हैं, जो अपने अनोखे स्टाइल की वजह से इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हैं. वह अक्सर चमकदार जैकेट, गोल्ड चेन, बड़े चश्मे और यूनिक हेयरस्टाइल में नजर आते हैं. चाय बनाने का उनका तरीका भी काफी अलग और ड्रामेटिक होता है, जिससे लोग काफी आकर्षित होते हैं.

