अगर मुझे कुछ हो जाए तो...कैंसर से जूझते पिता ने बेटे के लिए लिखा आखिरी खत, पढ़कर नहीं थमे आंसू

Father last words before death: इंटरनेट पर इन दिनों एक इमोशनल रेडिट पोस्ट लोगों की आंखों में आंसू ला रहा है. दरअसल, कैंसर से पिता को खोने के बाद बेटे को उनकी डायरी में लिखा अंतिम मैसेज मिला, जिसे पढ़कर हर कोई भावुक हो गया.

कैंसर से जूझते पिता की मौत के बाद बेटे को मिला आखिरी मैसेज, डायरी में मिला तो रो पड़ा बेटा

Father Last Message for Son Before Death: कभी-कभी ज़िंदगी ऐसे पल दिखा देती है जो दिल को झकझोर देते हैं. एक बेटे के लिए अपने पिता को खोना वैसा ही था...जैसे किसी ने घर की दीवार ही गिरा दी हो. कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद पिता का निधन हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद बेटे को उनकी डायरी में मिला एक पन्ना...जिसने उसे फिर से भावनाओं में डूबो दिया. रेडिट पर शेयर हुई इस सच्ची कहानी ने लाखों लोगों का दिल छू लिया. यूजर ने लिखा कि अपने पिता की आखिरी यादों में उसे वो नोट मिला, जिस पर सिर्फ लिखा था, 'मेरे बेटे के लिए' और इसके बाद जो शब्द थे, उन्होंने उसकी आंखें नम कर दीं.

कैंसर से हारे पिता, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी (boy shares father message after death)

पोस्ट के मुताबिक, पिता को अक्टूबर 2023 में कैंसर हुआ था. उन्होंने 18 राउंड कीमोथेरेपी, कई रेडिएशन सेशन और 12 घंटे लंबी सर्जरी तक झेली. वे हर दिन मौत से लड़ते रहे, लेकिन मई 2025 में कैंसर फिर लौट आया...इस बार और भी ज़्यादा खतरनाक रूप में, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी. अपने बेटे और परिवार के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे.

My father died but left a last message for me...
14 सितंबर 2025 को, जब उनका लिवर और किडनी फेल होने लगीं, तब उन्होंने बेटे का हाथ थामे हुए दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे के नाम वो नोट लिखा, जो उनकी 'आखिरी सीख' बन गया.

डायरी में मिला पिता का आखिरी संदेश (father last message after death)

डायरी के उस पन्ने में लिखा था, 'अगर कभी बुरा वक्त आए, तो डरना मत. मजबूत रहना. अपने परिवार का ख्याल रखना. याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं.' इतना ही नहीं, उन्होंने इंश्योरेंस और डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी वहीं लिख रखी थी, ताकि उनके जाने के बाद परिवार को दिक्कत न हो. ये देखकर बेटा टूट गया, लेकिन साथ ही उसे गर्व भी महसूस हुआ कि उसके पिता आखिरी पल तक ज़िम्मेदार बने रहे.

लोगों ने दी हिम्मत और प्यार (Cancer father diary note)

पोस्ट वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोग भावुक हो उठे. किसी ने लिखा, 'आपके पिता वाकई एक महान इंसान थे.' तो किसी ने कहा, 'मजबूत बनो, वो आज भी तुम्हारे साथ हैं.'

