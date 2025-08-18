विज्ञापन
मुंह खोले सांपों के आकार वाली चट्टानें...झरने का यह वायरल वीडियो देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

ये स्नेक वॉटरफॉल अपनी सांप जैसी आकृति वाली मूर्तियों और आध्यात्मिक महत्व के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह जगह अब पर्यटकों के लिए रोमांच और रहस्य का नया आकर्षण बन चुकी है.

सांप जैसी दिखने वाली चट्टानों वाला झरना, इंडोनेशिया का अनोखा स्नेक वॉटरफॉल वायरल

Snake waterfall Indonesia viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा झरना चर्चा में है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और सहमे भी. वीडियो में दिखती चट्टानें बिल्कुल विशालकाय सांप जैसी प्रतीत होती हैं. यही कारण है कि इसे 'स्नेक वॉटरफॉल' कहा जाने लगा है. वीडियो देखने के बाद लोग कहने लगे 'यहां कोई कैसे हिम्मत करके जाता होगा?'

कहां स्थित है यह स्नेक वॉटरफॉल? (Beji Griya Waterfall Bali)

वायरल वीडियो इंडोनेशिया के बाली क्षेत्र का है. यहां का यह झरना 'बेजी ग्रिया वॉटरफॉल' (Beji Griya Waterfall) के नाम से मशहूर है. यह पुंगगुल इलाके में स्थित है, जो उबुद से अधिक दूर नहीं है. 2022 में इसे पर्यटकों के लिए खोला गया और तभी से यह अपनी अनोखी खूबसूरती और रहस्यमयी माहौल की वजह से खास आकर्षण बन चुका है.

सांप जैसी आकृतियों का रहस्य (Snake shaped rocks waterfall)

इस झरने के पास मौजूद चट्टानें असल में प्राकृतिक नहीं, बल्कि स्थानीय कारीगरों की बनाई हुई मूर्तियां हैं. इन पर काई और मॉस जम जाने के कारण ये प्राचीन खंडहरों जैसी दिखती हैं और ऐसा भ्रम पैदा करती हैं, जैसे कोई विशाल सांप पत्थर बनकर पानी के बीच लेटा हो. यही कारण है कि इसे स्नेक वॉटरफॉल कहा जाता है. इन मूर्तियों को बाली की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक माना जाता है.

आध्यात्मिक महत्व और अनुष्ठान (Indonesia viral waterfall video)

बेजी ग्रिया वॉटरफॉल सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का स्थान ही नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक स्थल भी है. यहां पर्यटक मेलुकट (Melukat) जैसे पारंपरिक शुद्धिकरण स्नान अनुष्ठानों का अनुभव कर सकते हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां किया गया स्नान आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करता है.

क्यों हो रहा है यह वायरल? (Spiritual waterfall Bali tourism)

  • सांप जैसी आकृति वाली रहस्यमयी मूर्तियां.
  • झरने के साथ प्राचीन खंडहर जैसा आभास.
  • प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व का संगम.

