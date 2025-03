पिंजरे में मुंह घुसाकर सांप ने निगल लिया अंडा, आगे जो हुआ उसे देख कांप उठेगा कलेजा

Snake Swallowed The Egg Kept In The Cage: प्रकृति में कई अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन जब कोई सांप अपने ही लालच के कारण मुसीबत में फंस जाए, तो यह और भी दिलचस्प हो जाता है. हाल ही में एक ऐसी ही एक घटना सामने आई, जिसमें एक भूखे सांप ने पिंजरे में रखे अंडे को निगल लिया, लेकिन उसकी यही गलती उसे बड़ी मुसीबत में डाल गई. हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह आपको इस वायरल वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा.

कैसे फंसा सांप? (snake trapped with egg)

सांप आमतौर पर अपने शिकार को जिंदा या अंडों को निगलकर खा जाता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था. पिंजरे में रखा अंडा निगलने के बाद सांप का शरीर फूल गया और वह खुद को बाहर निकालने में असमर्थ हो गया, क्योंकि पिंजरे का छेद छोटा था, सांप के लिए निकलना नामुमकिन हो गया. इस दृश्य को देखकर लोग चौंक गए और उन्होंने इस अनोखी घटना का वीडियो बना लिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, सांप का पाचन तंत्र ऐसा होता है कि वह बड़े से बड़े शिकार को आसानी से पचा सकता है, लेकिन जब वह किसी सख्त या बहुत बड़े चीज को निगल लेता है, तो यह उसके लिए घातक भी हो सकता है.

यहां देखें वीडियो

Even Snakes can't afford Eggs in this economy. pic.twitter.com/c8cXovdVWc — Chudé (@chude__) March 8, 2025

कैसे बचाया गया सांप? (snake rescue video)

घटना के बाद वन्यजीव बचाव टीम को बुलाया गया. उन्होंने सावधानीपूर्वक सांप को पिंजरे से बाहर निकाला और उसकी स्थिति को जांचा. कुछ समय बाद, सांप ने अंडे को उगल दिया और धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट आया. इसके बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया. वायरल हो रहे सांप के इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @chude__ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे खबर लिखे जाने तक 11.6 मिलियन व्यूज और 20 हजार लाइक्स मिल चुके हैं.

