वेटिंग लिस्ट पैसेंजर से खचाखच भरा दिखा सूर्यनगरी एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास, पैर रखने की भी नहीं थी जगह, रेलवे ने कहा ये

जोधपुर से मुंबई जाने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस (Suryanagari Express) के खचाखच भरे स्लीपर डिब्बे (Sleeper class) के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. वायरल वीडियो में ट्रेन के डिब्बे से लेकर शौचालय तक लोगों का कब्जा दिख रहा है. वीडियो में बहुत सारे यात्री शौचालय और कपलर के पास सोते हुए दिखाई दे रहे हैं. आने जाने की बिल्कुल जगह नहीं है और गलियारे के चारों ओर पैसेंजर सोते दिख रहे हैं.

वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स हैंडल @mumbaimatterz ने लिखा, ‘#indianrailways यात्रियों के लिए “जीरो वेटिंग लिस्ट” की ओर तेजी से बढ़ रहा है. 12479 सूर्यनगरी "सुपरफास्ट" एक्सप्रेस के "आरक्षित" कोच के अंदर का दृश्य, जो आज सुबह 3:50 बजे अहमदाबाद से रवाना हुई.'

यहां देखें वायरल वीडियो:

#IndianRailways moving rapidly towards "ZERO WAITING LIST" for passengers.



Scene inside the "RESERVED" coach of 12479 Suryanagri "Super Fast" Express which departed from Ahmedabad today at 3:50 am.pic.twitter.com/Oo7qNjRc2a