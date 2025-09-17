विज्ञापन
पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर महिला ने अनोखे अंदाज़ में विश किया बर्थडे, कुछ इस तरह आसमान में लहराया तिरंगा

पद्मश्री सम्मानित स्काईडाइवर शीतल महाजन ने भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर स्पेन में स्काईडाइव करते हुए अनोखा शुभकामना संदेश दिया है.

आज पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रहा है और अलग-अलग तरह से उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है. वहीं, पद्मश्री सम्मानित स्काईडाइवर शीतल महाजन ने भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर स्पेन में स्काईडाइव करते हुए अनोखा शुभकामना संदेश दिया है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त भारतीय स्काईडाइवर एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शीतल महाजन ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर आकाश से ऐतिहासिक शुभकामनाएं दीं. शीतल महाजन ने विश्व के प्रसिद्ध स्काईडाइविंग केंद्र स्काईडाइव एम्पुरियाब्रावा (स्पेन) में छलांग लगाई. अपने इस विशेष स्काईडाइव के दौरान उन्होंने 8x6 फीट का विशाल फ्लैग बैनर प्रदर्शित किया, जिस पर लिखा था: “माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ.”

इस अवसर पर शीतल महाजन ने कहा:
"हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके 75वें जन्मदिवस पर आकाश से अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है. स्काईडाइविंग हमेशा से साहस और संकल्प का प्रतीक रहा है और आज का यह विशेष जंप मैंने प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के प्रति अद्वितीय योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व को समर्पित किया है."

यह ऐतिहासिक स्काईडाइव न केवल अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पहचान को और सशक्त बनाती है, बल्कि “आजादी का अमृतकाल” के इस दौर में भारतीय महिला शक्ति के साहस, संकल्प और उपलब्धियों का भी प्रतीक है.

