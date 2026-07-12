कैमरे में कैद हुआ कुदरत का कहर, हिमाचल में ताश के पत्तों की तरह ढही मकान की दीवार; देखें ये वीडियो

Himachal Landslide: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर स्थित शिलाई के बोबरी गांव में भारी भूस्खलन का लाइव वीडियो सामने आया है. यहां एक मकान की सुरक्षा दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिससे पूरा घर खतरे की जद में आ गया है और आसपास की जमीन लगातार खिसक रही है.

मकान के खाई में समाने का डर

गिरिपार इलाके में लगातार हो रही बारिश का यह खौफनाक असर है. दीवार के जमींदोज होने के बाद अब उस पर टिके पूरे ढांचे के गहरी खाई में गिरने का डर सता रहा है. चूंकि मिट्टी का खिसकना अभी भी जारी है, इसलिए प्रभावित परिवार और आसपास के लोग हर पल किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से दहशत में हैं.

सिरमौर लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो.

Photo Credit: NDTV Reporter

हर गुजरते पल के साथ बढ़ रहा खतरा

हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने फौरन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. ग्रामीणों की मांग है कि अधिकारियों की टीम बिना किसी देरी के मौके पर पहुंचे, ताकि खतरे में आए परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके और उन्हें फौरी राहत मिल सके.

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प्रशासन ने जारी किया सख्त अलर्ट

गनीमत सिर्फ इस बात की है कि इस भयानक घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. हालांकि, खराब मौसम के तल्ख तेवर को देखते हुए संकट अभी टला नहीं है. इसके मद्देनजर प्रशासन ने सख्त अलर्ट जारी किया है. लोगों को हिदायत दी गई है कि वे पूरी तरह सतर्क रहें और अपनी जान जोखिम में डालकर संवेदनशील या भूस्खलन प्रभावित इलाकों की तरफ बिल्कुल न जाएं.

हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HPSDMA) के आधिकारिक हजार्ड एटलस के मुताबिक, सिरमौर जिला राज्य के उन शीर्ष क्षेत्रों में शामिल है जो भूस्खलन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं. अकेले इस जिले में सैकड़ों ऐसे ब्लैक-स्पॉट हैं जहां मामूली बारिश में भी पहाड़ धंसने लगते हैं. IMD के अनुसार, सिरमौर के पछड़ में 207 mm और नाहन में 158.9 mm जैसी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है, जिसने पहाड़ों की मिट्टी को पूरी तरह कमजोर कर दिया है. जनता से अपील की गई है कि वे नदी-नालों और संवेदनशील पहाड़ी ढलानों से दूर रहें और किसी भी आपात स्थिति में सीधे 1077 पर कॉल करें.

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