डायमंड रिंग या फिक्स्ड डिपॉजिट.... इनमें से क्या है बेहतर सौदा?

Diamond investment: लैब-ग्रोन डायमंड के बढ़ते क्रेज ने असली हीरों की कीमतों पर दबाव डाल दिया है. ऐसे में, अगर रिंग का भावनात्मक महत्व नहीं है, तो बेचकर पैसा सुरक्षित निवेश में लगाना समझदारी हो सकती है.

लैब-ग्रोन डायमंड ने गिराए असली हीरे के दाम, Reddit पर मचा बवाल

Diamond resale valuediamond ka rate: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit के r/personalfinanceindia फोरम पर एक पोस्ट ने इन दिनों जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है. मामला है एक महंगी डायमंड रिंग का, जिसे बेचकर पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में लगाने की सलाह मांगी गई है.

हीरे की रीसेल वैल्यू (diamond resale valuediamond ka rate)

एक यूजर ने बताया कि उनकी मां ने दिसंबर 2022 में 18 कैरेट गोल्ड में 0.40 कैरेट नैचुरल डायमंड वाली सिंगल-स्टोन सॉलिटेयर रिंग 2,43,000 रुपये में खरीदी थी. यह गिफ्ट किसी खास के लिए था, जो अब उनकी जिंदगी में नहीं है, इसलिए अब इस रिंग का कोई इमोशनल वैल्यू नहीं बचा है. पिछले ढाई साल में यूजर ने देखा कि प्राकृतिक हीरों के दाम बढ़ने के बजाय घटे हैं. वजह है लैब-ग्रोन डायमंड का तेजी से बढ़ता मार्केट, जो सस्ते होते हैं और अक्सर बिना किसी खामी के आते हैं. 

हीरा बेचने का सही समय (diamond bechne ka sahi time)

पिछले साल रिंग के बदले उन्हें 2,10,000 रुपये का ऑफर मिला था. अभी सोने की कीमत के चलते इसकी वैल्यू करीब 2,35,000 रुपये आंकी गई है, लेकिन नकद लेने पर 15% कटौती के बाद लगभग 2,00,000 रुपये ही हाथ में आएंगे. ज्वेलरी स्टोर ने साफ किया कि एक्सचेंज वैल्यू तभी मिलेगी जब दूसरी डायमंड ज्वेलरी ली जाए. अगर गोल्ड में बदलवाना चाहें तो मेकिंग चार्ज और जीएसटी जैसी कटौतियां भी जुड़ जाएंगी.

Reddit पर लोगों ने दी राय (sell diamond ring and put money in FD)

एक यूजर ने लिखा, डायमंड वैल्यू ग्रोथ के लिए सबसे खराब निवेश है. लैब-ग्रोन डायमंड ने असली हीरों का मार्केट छोटा कर दिया है. दूसरे ने कहा, हीरे कभी निवेश नहीं रहे, ये बस आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पर टिका बाजार है. कुछ ने सुझाव दिया कि अगर रिंग में भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, तो बेचकर पैसा गोल्ड या बेहतर निवेश में लगाना चाहिए. कई लोगों ने चेतावनी दी कि इंतजार करने से कीमत और गिर सकती है, क्योंकि हीरों की कीमत अपने पीक से 40% तक नीचे आ चुकी है.

