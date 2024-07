सांप के शरीर से कट कर अलग हो गया मुंह, फिर जो हुआ उसे देख कांप उठेगी रूह

दुनियाभर में ऐसे कई लोग हैं जो सांप के नाम भर से ही खौफ खाने लगते हैं. सोचिए अगर वो सामने आ जाए तो यकीनन किसी की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाना लाजिमी है. यूं तो दुनियाभर में सांप की ऐसी कई प्रजातियां मौजूद हैं, जो अपनी एक फूफकार से ही जानवर तो क्या इंसानों को भी मौत की नींद सुला सकते हैं. इंटरनेट पर अक्सर इन रेंगने वाले जीवों के वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन वायरल हो रहे इस दिल दहला देने वाले वीडियो को देखकर आपकी भी चीखें निकल जाएंगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे सांप के शरीर से कटकर मुंह अलग हो गया है. वीडियो में आगे जो हुआ उसे देखकर आप भी डर से कांप उठेंगे.

सांप का दिल दहला देने वाला वीडियो

वीडियो में सांप लगातार छटपटाते नजर आ रहा है. देखा जा सकता है कि, कैसे उसका कटा सिर खुद के ही शरीर के पास चला जाता है और फिर जो होता है वो डरा देने वाला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस वीडियो को @TheeDarkCircle नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सांप का सिर कट कर बिल्कुल उसके शरीर से अलग हो गया है. इस दौरान सांप बुरी तरह छटपटाता दिखाई पड़ रहा है.

यहां देखें वीडियो

Decapitated head of snake bites it own body and felt it too pic.twitter.com/cEjVhDEYuN