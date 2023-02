शाहीन अफरीदी ने जिस Lahore Qalandars का Logo बनाया, वो चोरी का है, 15 सौ रु. में मिल रहा है

देखें वीडियो

Lahore Qalandars ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें देखा जा सकता है कि शाहीन अफरीदी लोगो वाली जर्सी में नज़र आ रहे हैं. इस वीडियो के साथ एक कैप्शन भी जोड़ा गया है. कैप्शन में लिखा है- The Designer himself with the official logo of LQ sports outlet 🙌 (लाहौर कलंदर्स के ऑफिशियल लोगो के साथ डिजाइनर खुद मौजूद है)

इस ट्वीट पर बवाल हो गया है. यूज़र्स कई तरह से शाहीन को ट्रोल कर रहे हैं.

एक यूज़र ने लिखा है- अच्छा जी.

LoL कलंदर्स

नो कमेंट्स

क्यों?

शाहीन ने क्या किया

पाकिस्तान की वेबसाइट propakistani की एक ख़बर के अनुसार, ये पूरी तरह से कॉपी किया हुआ लोगो है. जब हमने इस लोगो को देखा तो हमें vectorstock वेबसाइट पर यह लोगो दिखा.

इसे डाउनलोड करने के लिए 1507 रुपये लग रहे हैं. गौरतलब है कि लाहौर कलंदर्स PSL की एक टीम है. शाहीन अफरीदी इसी टीम के साथ खेलते हैं.