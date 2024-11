इंसानों के विलुप्त होने के बाद धरती पर राज करेगा पानी में रहने वाला ये जीव, वैज्ञानिकों ने दिया पक्का सबूत

Humanity Disappears From Earth: किसी ना किसी के दिमाग में ये बातें जरूर आती होंगी कि इंसानों से पहले दुनिया कैसी थी और इंसानों के बाद दुनिया कैसी होगी. इंसानों से पहले दुनिया कैसी थी इसका अंदाजा लगाया जा चुका है और अब इंसानों के विलुप्त होने के बाद दुनिया कैसी होगी इस पर भी वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सोचनीय स्थिति पैदा कर दी है. आज की दुनिया में एआई (आर्टिफिशयल इंटेलिजेंट) टेक्नोलॉजी अपने पैर पसारती जा रही है, जिसके फ्यूचर में खतरनाक परिणाम नजर आने वाले हैं. वहीं, कुछ वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प सवाल पर विचार किया है कि अगर धरती से इंसान की प्रजाति विलुप्त हो गई, तो कौन सी प्रजाति प्रभुत्व में आ सकती है? वैज्ञानिकों ने इसका भी खुलासा कर दिया है.

इंसानों के बाद धरती पर कौन राज करेगा? (Which Creature Could Take Over Earth)

वैज्ञानिकों ने माना है कि धरती से इंसानों के जाने के बाद ऑक्टोपस यहां राज कर सकता है. वैज्ञानिकों ने इसकी वजह में बताया कि यह जीव बहुत बुद्धिमान होने के साथ-साथ टैलेंटेड भी है. कहा जा रहा है कि पानी में रहने वाला यह जीव धरती पर राज करने के लिए बिल्कुल फिट हो सकता है, क्योंकि इसमें समस्याओं को सुलझाने, परावर्तन और सीखने की क्षमता ज्यादा है और यही कारण है कि ऑक्टोपस अन्य जीवों से बेहद अलग है.

ऑक्टोपस की खासियत (Scientists Shocking Research)

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टिम कॉलसन ने कहा है, 'ऑक्टोपस सबसे ज्यादा बुद्धिमानी जीव है और इनके अंदर एक-दूजे से कम्यूनिकेट करने की क्षमता ज्यादा है, इनमें सीखने की इच्छा ज्यादा है, साथ ही यह अपने काम में निपुण हैं और इन्हीं खासियत की वजह से कहा जा सकता है कि इंसानों के धरती से विलुप्त होने के बाद ऑक्टोपस ही धरती पर राज करेगा'. प्रोफेसर ने आगे बताया, 'ऑक्टोपस असल और वर्चुअल चीजों के बीच अंतर करने और पहेलियों को सुलझाने में भी बेहतर है. यह अपने पर्यावरण के साथ फिट बैठते हैं और अपने अंगूठों जैसे अंगों से टूल को संभालने और गहरे समुद्र की खाइयों से लेकर तटीय क्षेत्रों तक कई तरह की स्थिति में रहने के लिए सक्षम हैं'.