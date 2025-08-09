विज्ञापन

डेटा साइंटिस्ट कैसे बनें? 12वीं के बाद करनी होगी ये पढ़ाई, जानिये यहां पूरी प्रोसेस

आजकल जॉब सेक्टर में डेटा साइंटिस्ट की मांग काफी ज्यादा है. अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो 12 वीं के बाद कुछ खास अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं.

एक डेटा साइंटिस्ट 8 लाख से लेकर 20 लाख तक तक का पैकेज के ऑफर मिलते हैं. 

How to become a Data Scientist: पिछले कुछ वर्षों में डेटा साइंटिस्ट की मांग काफी तेजी से बढ़ी है और अगले कुछ वर्षों में यह और तेजी से बढ़ने वाला है. अगर आप भी कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसके जॉब के साथ-साथ बेहतर पैकेज मिले तो डेटा साइंटिस्ट बनने के बारे में सोच सकते हैं. 12वीं करने के बाद कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको करके आप डाटा साइंटिस्ट बन (Kaise Bane Data Scientist) सकते हैं. हालांकि ग्रेजुएशन के बाद हायर एजुकेशन के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन कोर्स एवं पीजी डिप्लोमा भी किया जा सकता है. आइए जानते हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए 12 वीं के बाद कौन से कोर्स करना चाहिए और इस क्षेत्र में कहां मिलती है नौकरी (Data Scientist Ko Kaha Milti Hai Job) और कितनी होती है सैलरी ( Kitni Hoti Hai Data Scientist Ki Salary) 

12 वीं के बाद डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कर सकते हैं ये कोर्स - Courses to become a data scientist after 12th

  • कम्प्यूटर साइंस (डाटा साइंस) - बीएससी (ऑनर्स)
  • कंप्यूटर साइंस - डाटा साइंस कॉन्संट्रेशन - बीएससी
  • बीएससी इन एप्लॉइड मैथमेटिक्स
  • ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन बिग डाटा और विजुअल एनालिटिक्स
  • पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डाटा साइंस
  • पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डाटा साइंस और इंजीनियरिंग
  • पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स
  • एमएससी स्टैटिक्स इन डाटा साइंस

 कहां मिलेगी नौकरी और कितनी होगी सैलरी - Where will you get the job and how much will be the salary

इनमें से कोई कोर्स करने के बाद फाइनेंस, यूटिलिटी और हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन प्लान, ऑयल या गैस कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बैंक, बीमा, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन ई-कॉमर्स कंपनियों में जॉब मिल सकती है. इसके अलावा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों में बड़े पैकेज पर डेटा साइंटिस्ट को जॉब ऑफर प्राप्त करते हैं. एक डेटा साइंटिस्ट 8 लाख से लेकर 20 लाख तक तक का पैकेज के ऑफर मिलते हैं. इस क्षेत्र में फ्रेशर की शुरुआत 5 लाख से ज्यादा के पैकेज से हो सकती है. जबकि बड़ी कंपनियों में 20 लाख वार्षिक से भी ज्यादा पैकेज दे सकते हैं.  समय और अनुभव के साथ सैलरी बढ़ती जाती है.

