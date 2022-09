सऊदी के मदीना में मिला सोने और तांबे का बड़ा भंडार, जानें इस खज़ाने का क्या करेगी अरब सरकार ?

सऊदी के मदीना में मिला सोने और तांबे का बड़ा भंडार

सऊदी अरब (Saudi Arabia) ने हाल ही में पवित्र शहर मदीना में सोने और तांबे के अयस्क के भंडार के लिए नई साइटों की खोज (discovery of new sites for gold and copper) की घोषणा की. सऊदी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Saudi Geological Survey) ने एक ट्विटर पोस्ट में बताया कि सोने के अयस्क की खोज मदीना (Medina) क्षेत्र में अबा अल-राहा की सीमाओं के भीतर हुई थी. अधिकारियों ने कहा, कि मदीना में वादी अल-फ़रा क्षेत्र में अल-मदीक क्षेत्र में चार स्थलों पर तांबा अयस्क भी खोजा गया था.