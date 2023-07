Chandrayaan-3: 'विजयी भव' का संदेश देते हुए सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई 'चंद्रयान'-3 की आकृति

पुरी समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उकेरी 'चंद्रयान'-3 की आकृति, जमकर हो रही तारीफ

Artist Made The Shape Of Chandrayaan 3 On The Sand: इसरो का तीसरा मून मिशन 'चंद्रयान-3' शुक्रवार यानि आज अपने सफर पर रवाना हुआ. लॉन्च के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का तीसरा मून मिशन शुरू हो गया है. चंद्रयान-3 को ISRO ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है. इस लॉन्चिंग को लेकर पूरा देश बेहद एक्साइटेड दिखा. इसके साथ ही देश और दुनिया की नजर भी इसी पर टिकी हुई है. इस बीच एक कलाकार ने अपनी खूबसूरत कला के जरिए सभी का ध्यान खींचा अपनी ओर खींच लिया. रेत पर बने चंद्रयान-3 का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.