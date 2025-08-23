NASA में पाना चाहते हैं नौकरी? जानिए क्या है प्रोसेस और कितनी मिलती है Salary

Job in NASA : आसमान के पार की दुनिया और चमकते सितारों में दिलचस्पी रखने वाले बहुत से स्टूडेंट्स का सपना अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA) में काम करने का होता है. हालांकि इस सपने को पूरा करने की डगर थोड़ी मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं. अगर सही तरीके से प्लानिंग और मेहनत की जाए, तो आप भी नासा (The National Aeronautics and Space Administration) का हिस्सा बन सकते हैं. ऐसे में आज के इस आर्टिकल में हम आपको, बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं अमेरिकी स्पेस एजेंसी में नौकरी पाने की प्रोसेस सैलरी पैकेज.

नासा जाने के लिए कौन सी पढ़ाई जरूरी है?

नासा में नौकरी के लिए आपकी विज्ञान से जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ होनी जरूरी है. इसके लिए आपको 12वीं तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) जैसे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह पढ़ना होगा. वहीं, 12वीं के बाद आपको इंजीनियरिंग (जैसे एयरोस्पेस, कंप्यूटर साइंस), फिजिकल साइंस या गणित जैसे विषयों में ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी होगी.

सबसे जरूरी बात नासा अक्सर उन लोगों को ज्यादा तवज्जो देता है, जिनके पास मास्टर्स या पीएचडी जैसी बड़ी डिग्रियां होती हैं.

क्या भारत के लोग नासा में नौकरी कर सकते हैं?

यह एक बड़ा सवाल है. नासा एक अमेरिकी गर्वनमेंट एजेंसी है, इसलिए वहां परमांनेंट गर्वनमेंट जॉब के लिए आपके पास अमेरिकन सिटिजनशिप होना जरूरी है. हालांकि, भारतीय छात्रों के लिए भी कई रास्ते खुले हैं. वे इंटर्नशिप, फेलोशिप या किसी खास प्रोजेक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नासा के साथ काम कर सकते हैं.

इसके अलावा, अमेरिका की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने और वर्क परमिट मिलने के बाद भी नासा में नौकरी के लिए अप्लाई किया जा सकता है.

NASA में नौकरी के लिए कैसे करें अप्लाई?

नासा में निकलने वाली सभी नौकरियों और इंटर्नशिप की जानकारी अमेरिकी सरकार की नौकरी वाली वेबसाइट USAJOBS (usajobs.gov) पर मिलती है. आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई के हिसाब से नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

नासा में जॉब लगने पर कितनी मिलती है सैलरी?

नासा में सैलरी आपके डेजिगनेशन, एजुकेशन और एक्सपीरिएंस पर निर्भर करती है. एक अंदाजे के मुताबिक, नासा में इंप्लॉय की औसत सालाना सैलरी इंडियन कैरेंसी में लगभग 87 लाख से 1.04 करोड़ रुपए के बीच होती है.

शुरुआती में सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे आपका अनुभव जुड़ेगा सैलरी भी अच्छी होती जाती है.

एग्जामपल के तौर पर, एक एयरोस्पेस इंजीनियर को लगभग सालाना करीब $109,287 (लगभग 91 लाख रुपए) मिल सकता हैं. वहीं, एक एस्ट्रोनॉट को सालाना 1.26 करोड़ रुपए की सैलरी हो सकती है.