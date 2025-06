एक हफ्ते से फरार था ज़ेब्रा 'एड', सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, अब हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़ा गया

Ed The Pet Zebra Finally Captured After Galloping For Days: अमेरिका के टेनेसी राज्य में एक ज़ेब्रा 'एड' बीते एक हफ्ते से लोगों की नजरों से बचता फिर रहा था, लेकिन आखिरकार रविवार को उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया. एड की भागदौड़ की खबर और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी, जिससे वह एक वायरल स्टार बन गया. रदरफोर्ड काउंटी शेरिफ ऑफिस ने पुष्टि की है कि एड को टेनेसी के क्रिस्चियाना इलाके के एक सबडिविजन के पास स्थित खेत में पाया गया. दिलचस्प बात यह रही कि एड को हेलीकॉप्टर से एक जाल में बांधकर एयरलिफ्ट किया गया और फिर उसे एक ट्रेलर में ले जाया गया.

A zebra named Ed has been on the loose in Tennessee for 5+ days, showing up in neighborhoods, highways & Ring cams. It may seem funny—but it's a serious reminder: wild animals are not pets.They belong in the wild.



Read more:https://t.co/YIp7NiejoM



Video:The Associated Press pic.twitter.com/F6KzbN2Lea