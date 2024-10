बच्चों से बात करने के लिए रुकते थे... रतन टाटा के निधन से टूटे कोलाबा वाले पड़ोसी, बिजनेस टाइकून संग जुड़ी यादों को किया शेयर

Ratan Tata Demise : रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं. रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और अपने चाहने वालों की आंख में आंसू छोड़ गए. पूरा देश उनके जाने से सदमे में हैं. रतन टाटा एक उद्योगपति से ज्यादा मानवता की महान मिसाल देने वाले इंसान थे. वह सफलता के सातवें आसमान पर थे, लेकिन उनका रिश्ता जमीन पर रहने वाले अमीर-गरीब सबसे एक जैसा था. वहीं, रतन टाटा के निधन पर उनके मुंबईकर्स पड़ोसी बैक-टू बैक उन यादों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जो उन्होंने कभी रतन टाटा के साथ कलेक्ट की थीं.



I have some nice memories of Sir #RatanTata when I used to live in Colaba some decades ago,he used to live next door in Bakhtawar nd would religiously walk his 2 Doberman dogs every evening in his shorts nd Tshirt,would spot him sometimes at the US club playing tennis nd having… pic.twitter.com/uCUKmhBF0U — Lotus ???????????? (@LotusBharat) October 9, 2024

What a man! What an Icon! What a life! What a True India! Got a glimpse of him when I just moved to Mumbai- near Colaba getting down from a Mercedes S class and looking for a building .. No assistants no security. And people nearby in awe! RIP #RatanTata @TataCompanies https://t.co/v0vsfccSp0 — Debargha Ambuly (@ambuly) October 9, 2024

गम में डूबे रतन टाटा के पड़ोसी ( Ratan Tata Demise)

इसमें रतन टाटा के एक पड़ोसी ने लिखा है, 'वो जमीन से जुड़े इंसान थे, वो अपने पड़ोस के बच्चों से बात करने के लिए रुकते थे'. वहीं, रतन टाटा के कोलाबा की एक पड़ोसन ने लिखा है, 'जब मैं कोलाबा में रहती थी, तो वह अपने 2 डॉग्स के साथ इवनिंग में हमेशा वॉक पर जाते थे, कोलाबा में रतन टाटा के घर का नाम भक्तवार था, वह जब भी देखते मुझे रोककर बात करते थे'. रतन टाटा के एक और पड़ोसी अभिषेक देशपांडे ने उनके साथ बिताए पलों को याद कर लिखा है, यह 20 साल पुरानी बात है, जब मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने मुझे देखा और मुझसे बात की, यह मेरे लिए बहुत सुखद पल है, वह रोजाना कोलाबा में यूनाइटेड सर्विस क्लब में अपने डॉग्स के साथ वॉक पर जाया करते थे.

It reminds me of the 1st time I met Ratan Tata when growing up in Mumbai. He was on his regular evening walk with his dogs in the United Services Club in Colaba. How down to earth can one be, when he saw I wanted to shake hands with him, he stopped, talked to me about my school. — Abhishek Deshpande ???????????????? (@ADeshpande22) October 9, 2024

रतन टाटा संग बिताए पलों को किया याद (Ratan Tata Colaba neighbours)

रतन टाटा के एक और पड़ोसी देभर्गा अंबूले ने रतन टाटा संग अपनी मुलाकात को याद करते हुए लिखा है, 'क्या शख्सियत से थे वो, मैंने उन्हें पहली बार कोलाबा में देखा था, वह मर्सिडीज से उतरे और बिल्डिंग की ओर देख रहे थे, कोई अस्टिटेंट नहीं कोई सिक्योरिटी नहीं, और लोग उन्हें देख अचंभित हो रहे थे, आपकी आत्मा को शांति मिले.