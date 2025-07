जापान-रूस भूकंप-सुनामी के बीच वायरल हुई 1999 की मंगा भविष्यवाणी, क्या सच हुई बाबा वेंगा की चेतावनी?

Baba Vanga Prediction Comes True After 25 Days: दुनिया इन दिनों एक अनोखी चर्चा में है. रूस के कामचटका प्रायद्वीप में बुधवार को 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने जापान तक हलचल मचा दी. हालांकि, जापान में सुनामी की लहरें मामूली रहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक पुरानी भविष्यवाणी फिर से चर्चा में आ गई है. यह भविष्यवाणी किसी संत या वैज्ञानिक ने नहीं, बल्कि जापानी मंगा आर्टिस्ट रियो तत्सुकी ने अपनी किताब The Future I Saw (1999) में की थी, उन्हें अब लोग 'New Baba Vanga' कहकर पुकारने लगे हैं.

जापान सुनामी अलर्ट (Japanese manga earthquake prediction)

इस मंगा में रियो ने जुलाई 2025 में एक बड़ी आपदा का ज़िक्र किया था. बहुत से लोगों ने इस साल 5 जुलाई को कुछ बड़ा होने की आशंका जताई थी, लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक जुलाई के अंतिम हफ्ते में रूस में जबरदस्त भूकंप आया और जापान (Ryo Tatsuki manga future) तक सुनामी की लहरें पहुंच गईं.

Not the exact date, but you have to respect Ryo Tatsuki. https://t.co/K7NUll4lH3 — KPOP LIES, ANALYSIS AND PREDICTIONS ✨ (@thekpoplies) July 30, 2025

अब सोशल मीडिया पर लोग यह मानने लगे हैं कि शायद भविष्यवाणी कुछ हफ्तों आगे-पीछे हो गई हो.

Sah sa me rappelle la prédiction de ryo tatsuki dans son manga même si l'endroit est la date n'est pas exact c une folie.

C'est comme les prédictions de baba vanga pour 2025. https://t.co/wMj37Ksh3T pic.twitter.com/xnB17IWu6v — LA_VIE_MANNY (@KDZ_73) July 30, 2025

2025 की भविष्यवाणी (baba vanga 2025 prediction)

एक यूजर ने लिखा, 8.8 तीव्रता का भूकंप और जापान में सुनामी अलर्ट...रियो तत्सुकी की भविष्यवाणी फिर से सच साबित होती नजर आ रही है.

रियो की मंगा पहले भी कई घटनाओं को लेकर चर्चा में रही है जैसे प्रिंसेस डायना और फ्रेडी मर्करी की मौत, कोविड-19 का फैलाव और सबसे ज्यादा 2011 की जापान सुनामी की सटीक भविष्यवाणी.

इस बार भी जब सचमुच ऐसा भूकंप आया, तो लोगों ने रियो की भविष्यवाणी को फिर से गंभीरता से लेना शुरू कर दिया. हालांकि, जापान में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, फिर भी सरकार ने स्थिति पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स बना दी है.

