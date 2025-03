रेगिस्तान में दिखा नुकीले काले कान वाला अजीबोगरीब जानवर, कैमरे में कैद हुई तस्वीर, देख कांप उठा लोगों का कलेजा

Rare caracal seen in Rajasthan Mukundra Hills: राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (Mukundra Hills Tiger Reserve) में दुर्लभ कराकल बिल्ली (Rare Caracal) देखे जाने की खबर सामने आई है. इस जंगली बिल्ली की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. पहली बार इस टाइगर रिजर्व में कराकल की मौजूदगी दर्ज की गई है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों और पर्यावरणविदों में उत्साह देखा जा रहा है.

क्या है कराकल और क्यों है यह खास? (Rare caracal pic goes viral)

कराकल (Caracal) एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है, जिसे उसके नुकीले काले कान और तेज गति के लिए जाना जाता है. यह आमतौर पर अफ्रीका, मध्य एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है. भारत में कराकल (कैराकल कैट) की संख्या बहुत कम है और इसे संवेदनशील प्रजातियों (Endangered Species) में शामिल किया गया है. यह आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों और जंगलों में पाई जाती है, लेकिन इसे राजस्थान के टाइगर रिजर्व में देखे जाना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

यहां देखें पोस्ट

Pic to behold. You are seeing Caracal, captured by camera trap in Mukundra Hill reserve. A beautiful but critically endangered wild cat species, also called as Siyalghosh.



Only handful of adults are remaining in India. So this pic will delight wildlife enthusiasts. Pc Raj FD. pic.twitter.com/MPmVdxhsY9