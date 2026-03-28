मुंबई पुलिस की वर्दी में छोटे भाई ने किया सैल्यूट, खुशी के मारे फूट-फूटकर रोया बड़ा भाई, Video आपको रुला देगा

सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो भाइयों के बीच का प्यार और गर्व साफ नजर आता है. यह वीडियो मुंबई पुलिस की पासिंग आउट परेड का है, जहां एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को सलामी दी, और वह पल इतना भावुक था कि बड़े भाई की आंखों से आंसू निकल पड़े. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर असलम शेख नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में एक मुंबई पुलिस अधिकारी पूरी वर्दी में, सिर पर सेरेमोनियल प्लूम के साथ, परेड के दौरान आगे बढ़ता हुआ नजर आता है. सामने उसका बड़ा भाई खड़ा होता है, जो पेशे से एक फॉरेस्ट गार्ड है.

सलामी का पल बना भावुक

जैसे-जैसे छोटा भाई कदम बढ़ाते हुए अपने बड़े भाई के करीब पहुंचता है, बड़े भाई के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं. जब वह उसके सामने आकर सलामी देता है, तो बड़े भाई खुद को संभाल नहीं पाते और उनकी आंखें भर आती हैं. वह कुछ सेकंड के लिए खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन भावनाएं साफ दिखाई देती हैं. वीडियो के आखिर में दोनों भाई एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं. यह पल देखने वालों के दिल को छू गया और सोशल मीडिया पर लोग भी इसे देखकर भावुक हो गए.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस वीडियो पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, बड़ा भाई अक्सर अपने सपने छोटे भाई में पूरा करता है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा, मैं यह वीडियो देखकर रो पड़ा, दोनों भाइयों के लिए यह गर्व का पल है. कई लोगों ने कहा, कि इस वीडियो में कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक सलामी, एक नजर और एक गले लगना, लेकिन यही सादगी इसे खास बना देती है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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