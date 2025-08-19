8 बेडरूम, वेनिस की खिड़कियां, संगमरमर की चिमनी...प्रिंस विलियम शिफ्ट हो रहे हैं 328 साल पुराने फॉरेस्ट लॉज में

Prince William new house: ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन अब अपने परिवार के साथ फॉरेस्ट लॉज (Forest Lodge) में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं. यह घर बर्कशायर के Windsor Great Park में स्थित है और लगभग 16 करोड़ पाउंड (करीब 1,600 करोड़ रुपये) की कीमत का है.

328 साल पुराना ऐतिहासिक घर (Royal Family Windsor home)

फॉरेस्ट लॉज की खासियत इसकी 328 साल पुरानी वास्तुकला है. इस हवेली में बड़ी खिड़कियां, संगमरमर की फायरप्लेस और खूबसूरत नक्काशीदार छतें हैं. घर में कुल आठ कमरे हैं और इसका माहौल रॉयल और क्लासिकल दोनों का संगम है. खास बात यह है कि यह उनके पुराने घर Adelaide Cottage से सिर्फ चार मील दूर है.

मरम्मत और बदलाव की मंजूरी (Kate Middleton Forest Lodge)

नए घर में शिफ्ट होने से पहले प्रिंस विलियम और केट ने स्थानीय अधिकारियों से कुछ बदलावों की मंजूरी ली है. इसमें खिड़कियां और दरवाजे बदलना, कुछ दीवारें हटाना और फर्श का नवीनीकरण शामिल है. इस काम का पूरा खर्च वे खुद उठाएंगे.

क्यों बदल रहे हैं घर? (Prince William and Kate relocation)

पिछले तीन साल शाही परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण रहे. क्वीन एलिजाबेथ का निधन, किंग चार्ल्स की बीमारी और केट की स्वास्थ्य समस्याएं. मौजूदा घर छोटा था और परिवार को ज़्यादा जगह की जरूरत महसूस हो रही थी. इसी वजह से उन्होंने Forest Lodge को चुना, जिसे वे अपना 'हमेशा रहने वाला घर' बनाना चाहते हैं.

नया घर, नई उम्मीदें (328 saal purana Forest Lodge)

प्रिंस विलियम फुटबॉल के बड़े फैन हैं और उनके नए घर से Wembley Stadium का नज़ारा भी दिखाई देता है. माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक विलियम-केट अपने तीनों बच्चों के साथ यहां शिफ्ट हो जाएंगे और पहला क्रिसमस इस भव्य घर में मनाएंगे.

