Race जीतने के बाद दौड़ते-दौड़ते कुर्सियों के नीचे घुस गया खिलाड़ी, IPS ने दिया मज़ेदार रिएक्शन - देखें Viral Video

Race जीतने के बाद दौड़ते-दौड़ते कुर्सियों के नीचे घुस गया खिलाड़ी - देखें Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक रेस का वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. एक रेस के दौरान खिलाड़ी जीत गया और आगे जाकर कुर्सियों के नीचे घुस (Player Won The Race And Then Entered Under The Chairs) गया. बाकी खिलाड़ी, उसको देखते रह गए. वो इतनी तेज था कि खुद को संभाल नहीं पाया और गिरकर सीधे कुर्सियों के नीचे घुस गया. आईपीएस ऑफिसर रुपिन शर्मा (IPS Officer Rupin Sharma) ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है.