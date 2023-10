अगर प्लान कर रहे हैं कोई ट्रिप तो ये स्मार्ट हैक आ सकता है काम, सस्ते में कर लेंगे दुनिया की सैर, जानें कैसे

Genius Budget Friendly Travel Hacks: अगर आप भी ट्रैवल (travel) करना पसंद करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. Google की एक स्मार्ट ट्रिक है, जो इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media platforms) पर छाई हुई है. इस स्मार्ट हैक (smart Google trick) के साथ आप दुनिया भर के डेस्टिनेशन्स (explore destinations worldwide) पर सस्ती कीमतों (budget friendly flight options) में घूम सकते हैं. एक टिकटॉक (simple holiday hack) यूजर ने एक वीडियो को शेयर कर ये स्मार्ट ट्रिक (Saving money on air travel) साझा की है, जिसके बाद लोग इसे आजमा भी रहे हैं और अपने एक्सपीरिएंस (perfect and cheapest trip) भी शेयर कर रहे हैं.

ऐसे सस्ते में कर लेंगे दुनिया की सैर (travel the world cheaply like this)

एक टिक टॉक (TikTok ) यूजर ने Google Flights का इस्तेमाल करके पैसे बचाने वाली फ़्लाइट ट्रिक (money saving flight trick) के बारे में बताया है. वीडियो (Travel Hacks) में बताया गया है कि, कैसे आप इस स्मार्ट ट्रिक के साथ सस्ती फ्लाइट्स (flight for the next adventure) बुक कर सकते हैं और दुनिया (domestic and international travel plans) की सैर कर सकते हैं. वीडियो में दिख रहा शख्स बताता है कि, गूगल फ्लाइट (solo traveller) पर अपनी टिकट (discounts) का पता लगाते वक्त डेस्टिनेशन का चयन न करें. साथ ही डिपार्चर और अराइवल के समय को खाली छोड़ दें. कुछ ही सेकंड में Google दुनिया भर के अलग-अलग डेस्टिनेशन्स की किफायती राउंड ट्रिप वाली फ्लाइट्स ( affordable round trip flight options) वाला एक मैप दिखाता है.

लैडबिबल (Ladbible) के अनुसार, इस हैक से कमाल की डील्स (incredible deals) हो सकती हैं, जैसे कि केवल £39 (लगभग 3000 रुपये) में ग्रीस (Greece) की रिटर्न ट्रिप (return trip) या £336 (लगभग 34,000 रुपये) में न्यूयॉर्क की (travel to New York) यात्रा.

यहां देखें वीडियो

इसी तरह की एक मामले में एक अन्य व्यक्ति ने अपनी अगली यात्रा की योजना (How To Travel The World For Cheap) बनाने के लिए पैसे बचाने की उसी तरकीब पर चर्चा करते हुए एक वीडियो शेयर किया. वीडियो के वायरल होने के बाद से कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस कमाल की टिप (Budget Travel Hacks For Your Next Trip) के लिए आभार व्यक्त किया है, जबकि अन्य पहले से ही इस आइडिया (Best Travel Hacks ) से इंप्रेस हैं और इस स्मार्ट हैक का इस्तेमाल करके अपने अगले एडवेंचर ट्रिप (Cheap ways to travel) का प्लान कर रहे हैं.

नेटिजन्स हुए इंप्रेस (Budget Travel Hacks For Your Next Trip)

एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'अगर आपके पास पहले से ही कोई डेस्टिनेशन (Genius Travel Hacks) है तो यह काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ सस्त में छुट्टियां मनाना चाहते हैं, तो यह काम करेगा.' दूसरे ने लिखा, 'भाई ने मुझे एक ही वीडियो में अपनी मंजिल बदलने के लिए मना लिया.' तीसरे ने लिखा, 'इस बात पर भी ध्यान दें कि कौन सी एयरलाइंस उन सूचियों में शामिल नहीं हैं और फिर उनकी कीमतों का पता लगाने के लिए गुप्त मोड के साथ सीधे उनकी वेबसाइटों पर जाएं.'