इसे उठाकर ले चलो पैंट्री कार में... गलत बिल देने पर पैसेंजर ने उठाया सवाल तो वेंडरों ने कर दी पिटाई, IRCTC ने कही ये बात

Pantry Staff beats Passenger: आजकल आए दिन ट्रेन के अंदर से ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें वेंडर या तो महंगे सामान बेचते दिखते हैं या फिर कभी-कभार वह पैसेंजर से मारपीट भी करते दिखते हैं. अब इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. जिसमें आप देखेंगे कि पैसेंजर जैसे ही पैंट्री वाले से बिल मांगता है, तो पैंट्री वाले उससे भिड़ जाते हैं और उसपर हाथ तक उठा देते हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद IRCTC ने वीडियो पर जवाब दिया है. रेलवे ने भले ही पैसेंजर को सहायता की उम्मीद दी हो. लेकिन, यूजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, अब तो ट्रेन में जाने से भी डर लगता है. बता दें कि ट्रेन में पैंट्री बॉय और पैसेंजर के बीच मारपीट का वीडियो पहले भी इंटरनेट पर वायरल हुआ है.

स्लीपर कोच में वीडियो बनाते हुए यात्री, वेंडर से पहले तो बिल लेता है फिर कहता है कि 20 का बेचा है आपने, 20 का बिल चाहिए. शख्स, चाय वाले से 20 रुपये में खरीदी गई स्टैंडर्ड टी का भी बिल मांगता है. इतने में एक वेंडर भड़क जाता है और पूरी अकड़ के साथ धमकी देते हुए पैसेंजर से कैमरा बंद करने को कहता है. लेकिन, यात्री इससे डरे बिना उसे RPF बुलाने की धमकी देने लगता है.

यात्री को बवाल करता देख, पैंट्री में काम करने वाला शख्स उसे 20 रुपये देने लगता है. लेकिन, शख्स बिल की डिमांड कर रहा होता है. पैसेंजर, पैंट्री वालों से 20 रुपये का बिल मांग रहा होता है. जिसके जवाब में पैंट्री वाले भी उसे 20 का बिल देने से मना करने लगते हैं. पैंट्री वाला यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसने 20 रुपये में सामान बेचा है. ऐसे में जब शख्स उनकी बात नहीं सुनता, तो पैंट्री वालों का हेड अपने लोगों से उसे उठाकर पैंट्री कार में ले चलने को कहता है. इसके अलावा ट्रेन के पैंट्री स्टाफ वाले उस पैसेंजर का कैमरा भी बंद करवा देते हैं और उसकी पिटाई भी करते हैं. अगले वीडियो में आप उस पैसेंजर की पिटाई देख सकते हैं. जिसमें पैंट्री वाले उसे पीट रहे होते हैं.

इस वीडियो में यात्री बताता है कि यहां पर मेरे साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई है, मैंने IRCTC पर भी शिकायत कर दी है और सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाल दिया है. इन्होंने मुझे बहुत मारा है. करीब 19 सेकंड की यह क्लिप यहीं खत्म हो जाती है. इस वीडियो को एक्स पर @SaurabhKum86112 नाम के यूजर ने शेयर किया है. कैप्सन में लिखा है- ये होता है indianrailway में पैसेंजर के साथ, पैंट्री स्टाफ जब ओवरचार्जिंग कर रहा था तो मैं जब उसका वीडियो बनाया तो मेरे साथ मार पीट किया गया गाली और धमकी भी दी गई. मदद चाहिए मुझे, अब तो ट्रेन में जाने से भी डर लगता है. फिर इस घटना पर IRCTC ने जवाब भी दिया है.

Kalesh inside Indian Railways (When a passenger raised a complaint about overcharging by pantry staff, he was physically assaulted and threatened)

