पाकिस्तानी भी गजब है...प्लेन के कॉकपिट से लटककर पायलट ने साफ किया कांच, देख लोगों ने ली मौज

Pakistan Pilot Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर इंटरनेट की पब्लिक का हंस-हंसकर बुरा हाल हो रहा है. दरअसल, यह वीडियो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) का है., जहां एक पायलट प्लेन के कॉकपिट से लटककर विंडशील्ड पर कपड़ा मारते हुए दिखाई दे रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स करते हुए खूब मौज ले रहे हैं.

पायलट ने यूं लटककर साफ की विंडशील्ड

पाकिस्तान की स्थिति को उजागर करते इस वीडियो को देखकर हैरानी होना लाजिमी है. कभी वहां के लोग अजीबो-गरीब हरकतें करते नजर आते हैं, तो कभी मॉल के ओपनिंग होते ही लूट-पाट मचा देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जो पाकिस्तान के एयरलाइन की हालत को बयां कर रहा है. इस वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि, आसमान में घने काले बादल और बारिश दिखाई दे रही है, जिसके चलते प्लेन की सामने की खिड़की धुंधली हो गई है. इस बीच देखा जा सकता है कि, कैसे एक पायलट को अपनी कॉकपिट सीट से बाहर निकलकर खिड़की की सफाई तक करनी पड़ रही है.

यहां देखें वीडियो

Pilots in Pakistan are Cleaning the glass of Plane😭 pic.twitter.com/FMkQ8ugI2g

'पाकिस्तानी ही ऐसा कर सकते हैं'

महज 19 सेकंड के इस वीडियो को X पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे खूब देखा और शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद भारतीयों के साथ-साथ पाकिस्तानियों ने भी मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'पाकिस्तान की एयरलाइंस को मुनाफा नहीं हो रहा है, इसलिए पायलट को डबल ड्यूटी करनी पड़ रही है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'शायद पाकिस्तान में पायलट की ट्रेनिंग के दौरान प्लेन की सफाई करना भी सिखाया जाता है.'

I am sure the pilot must be a kaali peeli taxi driver or a truck driver from India 😂.. @hvgoenka pic.twitter.com/0og5vCFVns