इंसानों की इस हरकत से परेशान हो गया उल्लू, करने लगा कुछ ऐसा, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा Video

सोशल मीडिया पर आए दिन पशु-पक्षियों की विचित्र दुनिया के वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिनमें कभी तो हमें अजीबोगरीब जीव-जंतु देखने को मिलते हैं, तो कभी उनकी अजीबोगरीब हरकतें हमें हैरान करती हैं. अब एक उल्लू (Owl) का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी हरकतें हमें हैरान कर रही हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग उल्लू का रेस्क्यू कर रहे हैं. इस दौरान लोग उल्लू को प्यार से सहला रहे हैं और दुलार कर रहे हैं. लोगों की ये हरकतें देख उल्लू अवाक होकर उनकी ओर देखने लगता है. उल्लू के एक्सप्रेशन इतने मजेदार है कि उसे देखकर हो सकता है आप अपनी हंसी को कंट्रोल न कर पाएं.

उल्लू बड़े ध्यान से लोगों को एकटक निहारता रहता है, जैसे वो इस बात से हैरान है कि आखिर इंसान उसपर इतना प्यार क्यों लुटा रहे हैं. लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है. इस वीडियो को एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के पेज से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है- वो मुझसे डर क्यों नहीं रहे हैं. मैं बड़ा और फ्लफी भी हूं. इस वीडियो को अबतक 1 करोड़ 30 लाख बार देखा जा चुका है और 2 लाख से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. लोग इस पर अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं.

देखें Video:

🦉: Why are they not fearing me, I'm big and fluffy pic.twitter.com/z5MAydRaXj