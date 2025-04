इस तस्वीर में एक टिड्डा पत्तियों के बीच छिपा है, केवल बाज जैसी तेज़ नज़रों वाले ही इसे 5 सेकंड में ढूंढ सकते हैं

दिमागी पहेलियां कई तरह की होती हैं. कुछ आपके तर्क को चुनौती देती हैं, कुछ आपके गणित कौशल का परीक्षण करती हैं, जबकि कुछ आपकी याददाश्त को उसकी सीमा तक खींचती हैं. और फिर, ऑप्टिकल भ्रम हैं - इंटरनेट पर दिमागी चालबाज़ी का पसंदीदा रूप. ये दृश्य पहेलियां न केवल मस्तिष्क को चकरा देती हैं बल्कि आपकी अवलोकन शक्ति को भी चरम पर पहुंचा देती हैं. अगर आप उन लोगों में से हैं जो इन दृश्य चुनौतियों पर निर्भर रहते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा भ्रम है जिसे जानकर आप निश्चित रूप से अपना सिर खुजाएंगे.

यूजर पीयूष तिवारी (@piedpiperlko) द्वारा साझा किया गया यह ऑप्टिकल भ्रम उष्णकटिबंधीय हरियाली के घने समूह को दर्शाता है. मंद प्रकाश रहस्य को और बढ़ाता है, जिसमें हरे रंग के कई शेड्स में चौड़े पत्तों वाले पौधों की एक समृद्ध विविधता है - कुछ में सूक्ष्म धारियां या जटिल शिरा पैटर्न दिखाई देते हैं, जबकि अन्य गहरे, छायादार रंगों में लिपटे हुए हैं. इस पत्तेदार भूलभुलैया के भीतर छिपा हुआ, एक टिड्डा अपने आस-पास के वातावरण में सहजता से घुलमिल जाता है, जिससे यह अवलोकन की सच्ची परीक्षा बन जाती है.

In this optical illusion picture, a grasshopper is hiding in the leaves. Only the most attentive individuals can spot the grasshopper in just 5 seconds. Are you one of them? Test your observation skills now! pic.twitter.com/Q07cJOdYro