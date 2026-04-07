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पड़ोसी ने 'चुरा ली' एक इंच दीवार...फिर शुरू हो गई सदाबहार रार, देखें VIDEO

दुनिया भले ही चांद पर घर बसाने की बातें कर रही हो, लेकिन हमारे यहां आज भी असली 'जंग-ए-आजादी' उस एक इंच जमीन के लिए लड़ी जाती है, जो पड़ोसी की दीवार से सटी हो. वायरल हो रहे इस वीडियो में सरहद का ऐसा घमासान छिड़ा है कि इंच-टेप की कसम, आप भी मिस्त्री और मकान मालिक की इस 'तू-तू मैं-मैं' के मुरीद हो जाएंगे.

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पड़ोसी ने 'चुरा ली' एक इंच दीवार...फिर शुरू हो गई सदाबहार रार, देखें VIDEO
एक इंच जमीन का सवाल है...दीवार के चक्कर में पड़ोसियों के बीच छिड़ गया 'विश्व युद्ध', वीडियो वायरल
@ChapraZila

Property line dispute viral video: कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा झगड़ा 'जर, जोरू और जमीन' का होता है. अब इस वायरल वीडियो को ही देख लीजिए, जहां एक-एक इंच जगह के लिए पड़ोसियों के बीच ऐसी बहस छिड़ी है कि जैसे सरहद का बंटवारा हो रहा हो. मिस्त्री की ईंट और पिलर के टेढ़ेपन ने दोनों पक्षों के बीच सुलह के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं. आखिर एक इंच जमीन के पीछे इतनी 'तू-तू मैं-मैं' क्यों? आइए देखते हैं इस वायरल कलेश की पूरी कहानी.

जमीन का 'सेंटीमीटर' वाला कलेश! (neighbor land conflict)

इतिहास गवाह है, बड़ी-बड़ी जंगें सिर्फ एक इंच जमीन के लिए ही लड़ी गई हैं और आज के दौर में भी ये सिलसिला थमा नहीं है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर गर्दा उड़ा रहा है, जिसमें दो पड़ोसी अपनी-अपनी जमीन की हद (Boundary) को लेकर भिड़े हुए हैं. मामला सीधा सा है...एक पक्ष का कहना है कि दूसरे का पिलर उनकी जमीन में घुस आया है, वहीं दूसरा पक्ष अपनी ईंटें सीधी होने का दावा ठोक रहा है.

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ईंट का जवाब ईंट से...सरहद वाली तकरार (construction boundary fight)

वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे मिस्त्री के काम को लेकर दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं. कोई इंच टेप लेकर खड़ा है, तो कोई पुराने नक्शे याद दिला रहा है. ये झगड़ा तब और मजेदार हो जाता है जब '9 इंच की दीवार' और 'पिलर के सपोर्ट' की बात आती है. हकीकत तो ये है कि शहरों में जहां जमीन सोने के भाव बिक रही है, वहां एक इंच जगह छोड़ना भी किसी हार से कम नहीं लगता. मोहल्ले की इस 'जंग-ए-जमीन' में नजाकत कम और देसी तेवर ज्यादा नजर आ रहे हैं.

मिस्त्री की गलती या जानबूझकर कब्जा? (Construction Blunder or Intentional Encroachment?)

बहस के दौरान एक महिला और एक शख्स के बीच की बातचीत सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे. 'हमारी दीवार यहां तक है, तुम अपनी ईंट वहां क्यों रख रहे हो?' ये सवाल अब घर-घर की कहानी बन चुका है. अक्सर देखा गया है कि निर्माण के वक्त अगर मिस्त्री ने सूत भर भी गलती की, तो वो सालों पुराने रिश्तों में दरार डाल देती है. इस मामले में भी पिलर का झुकाव ही कलेश की मुख्य जड़ बना हुआ है, जिसे छिलवाने की मांग की जा रही है. पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखना जन्नत जैसा होता है, लेकिन जब बात जमीन की पैमाइश पर आ जाए, तो लोग अपनी इंच भर जमीन भी कुर्बान करने को तैयार नहीं होते. ये वीडियो बताता है कि घर बनाने से पहले कागजात और सरहदें साफ कर लेना ही अक्लमंदी है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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