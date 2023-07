MS Dhoni ने सिक्योरिटी गार्ड को बाइक पर दी लिफ्ट, वीडियो देख दिल हार बैठे फैंस

धोनी ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बाइक पर दी लिफ्ट, दिल जीत रहा है माही का ये थ्रोबैक वीडियो

MS Dhoni Bike Video: एम एस धोनी (MS Dhoni) उन क्रिकेट प्लेयर्स में से एक हैं, जिन्होंने जितना मैदान के अंदर उतना ही बाहर प्यार कमाया है, सिर्फ अपने खेल से ही नहीं, बल्कि धोनी अपने व्यवहार से भी दूसरों का दिल जीत लेते हैं. उनके इसी अच्छे स्वभाव की हमेशा तारीफ की जाती है. इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी (MS Dhoni Gives Security Guard Lift) पिच की मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को बहुत ही शांत रहकर डील करने वालों में से रहे हैं, शायद यही वजह है कि उन्हें कूल कैप्टन (Video of MS Dhoni) के नाम से भी जाना जाता है. एम एस धोनी (Dhoni Viral Video) के वैसे तो देश भर में करोड़ो फैंस हैं, लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल (Old Video Goes Viral) हो रहा है, जिसे देखकर आपके मन में उनके लिए इज़्ज़त और बढ़ जाएगी.