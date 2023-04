न मौत का डर, न डूबने का भय, शख्स ने हथकड़ी पहनकर पानी में 11 किमी तैरकर बनाया विश्व रिकॉर्ड 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेहाब आलम मिस्र (Egypt) का रहने वाला है. इसकी उम्र 31 साल की है. इस रिकॉर्ड के बाद लोग शेहाब को सुपरहीरो कह रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. शेहाब आलम ने ये कारनामा अरब की खाड़ी के खुले पानी में किया है. यहां शेहाब ने हाथ में हथकड़ी पहनकर 11 किलोमीटर की दूरी तय करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. हालांकि, यह रिकॉर्ड इससे पहले अमेरिकी तैराक बेंजामिन काट्जमैन के पास था. बेंजामिन ने 2021 में हथकड़ी पहनकर 5.35 मील (8.6 किलोमीटर) तक तैरकर सबसे दूर तक तैरने का रिकॉर्ड बनाया था. मगर अब ये रिकॉर्ड शेहाब आलम के पास है.

शेहाब ने बताया कि आम लोगों की तैरने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर हथकड़ी (Shehab Allam put his abilities to the test and set a new Guinness World Record) पहनकर तैरना अपने आप में चुनौती है. शुरुआत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर बाद में लगातार कोशिश करने के बाद तैरना आसान हो गया.

