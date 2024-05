हैदराबाद के डॉक्टर ने नींद की अहमियत को लेकर लिखी ऐसी बात, शुरु हो गई चर्चा, बताया 1 घंटे भी कम सोए तो क्या होगा अंजाम

अक्सर बिजी लाइफस्टाइल के बीच लोग नींद से समझौता करते हैं. लेकिन नींद की अहमियत के बारे में एक डॉक्टर की पोस्ट ने नई चर्चा छेड़ दी है और बताया है कि सोना कितना जरूरी है. अपनी पोस्ट में, हैदराबाद के न्यूरोलॉजिस्ट ने दावा किया कि अगर कोई एक घंटे की नींद खो देता है, तो उसे रिकवर होने में कई दिन लग जाएंगे. पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा है और ढेरों लोगों ने इस पोस्ट पर कमेंट किया है.

अपोलो हॉस्पिटल्स हैदराबाद के डॉ सुधीर कुमार ने पोस्ट किया, "अगर आप सिर्फ एक घंटे की नींद खो देते हैं, तो इससे उबरने में चार दिन लग सकते हैं." डॉ. कुमार की वायरल पोस्ट ने नींद की कमी के गंभीर परिणामों पर चर्चा तेज कर दी है. उन्होंने लिखा कि नींद की कमी की वजह से कई तरह के लक्षण नजर आ सकते हैं, जिनमें सिरदर्द, खराब फोकस, बढ़ता चिड़चिड़ापन और यहां तक कि डिसिजन मेकिंग की क्षमता भी प्रभावित होती है.

यहां पोस्ट पर एक नजर डालें:

If you lose just one hour of sleep, it could take 4 days to recover from that.



Sleep deprivation can cause various symptoms, such as headache, poor focus and attention, increased irritability, poor judgement, poor decision making and increased sleepiness. #sleep #HealthyHabits