नेपाल के छात्र की जोशीली स्पीच वायरल, देख कुछ लोगों को याद आया Hitler

Nepali student viral speech: नेपाल के होली बेल स्कूल के एक छात्र का भाषण इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस जोशीले भाषण में छात्र ने नेपाल के भविष्य, विकास और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए देश की जनता को जागरूक होने का संदेश दिया. यह वीडियो अब इंटरनेट पर लाखों लोगों द्वारा देखा और साझा किया जा रहा है.

छात्र का दमदार संदेश- हमारे संसाधन, हमारी जिम्मेदारी (Nepal self-reliance speech viral)

इस वीडियो में एक छात्र ने नेपाल के प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति और आत्मनिर्भरता पर ज़ोर दिया. उसने कहा, नेपाल को अपने संसाधनों पर भरोसा करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए और विकास के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. इस ओजस्वी भाषण में युवा छात्र ने सरकार और जनता दोनों को देश के भविष्य के लिए आगे बढ़ने और मिलकर काम करने का आह्वान किया.

