धुंध और धुएं की मोटी चादर से ढका नजर आया दिल्ली और लाहौर, अंतरिक्ष से ली गई NASA की तस्वीर देख लोगों के उड़े होश

Pollution Delhi Lahor: दिल्ली की हवा दिनोंदिन ख़राब होती जा रही है, जिसके कारण लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बढ़ते प्रदूषण की वजह से 9 नवंबर को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई. देखा जाए तो पिछले कुछ समय में लोगों में श्वसन और गले में संक्रमण के साथ-साथ आंखों में जलन के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है. इन दिनों राजधानी में वायु प्रदूषण भयंकर समस्या बन चुकी हैं. सुबह-शाम की हल्की सर्द हवाओं के बीच धुंध की मोटी चादर पूरे शहर पर चढ़ी हुई है. इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल NASA की इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें दिल्ली और लाहौर पर मंडराता जहरीला धुंआ साफ दिखाई दे रहा है.

Tired of those fake NASA images of India from space on Diwali? Here's an actual one, of air pollution in north India and Pakistan.



From: https://t.co/gFjMkBuL6n pic.twitter.com/TFNtJyNNeT