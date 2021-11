नानी ने पहली बार खाया Pizza, तो दिए मज़ेदार एक्सप्रेशन, लोग बोले- लगता है पसंद नहीं आया - देखें Video

नानी ने पहली बार खाया Pizza, तो दिए मज़ेदार एक्सप्रेशन

पिज्ज़ा (Pizza) खाना हर किसी को पसंद होता है, फिर चाहे वो बच्चे हों या बड़े. लेकिन, अगर पहली बार हम कोई ऐसी चीज खाते हैं तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो चीज हमें पसंद आई या नहीं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में नानी पहली बार पिज्जा खाते (Nani tries pizza for the first time) हुए नज़र आ रही हैं. वो जैसे ही हाथ में पिज्ज़ा लेकर उसका पहला टुकड़ा अपने मुंह में डालती हैं उस वक्त उनका एक्सप्रेशन कमाल का होता है. नानी को पहली बार पिज्ज़ा खाते हुए देखकर आप भी वीडियो देखकर क्यूट कहे बिना नहीं रह पाएंगे. नानी के इस वीडियो को उनके पोते ग्रीश भट्ट ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जो वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं.