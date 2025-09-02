विज्ञापन
नाग के मौत का बदला लेना आई नागिन! गांव में मचा हड़कंप, देखें ये Video

सांप की उपस्थिति से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि उनका मानना था कि वह लगभग दो हफ़्ते पहले उसी गांव में मरे एक नर सांप यानी नाग की मौत का बदला लेने आई थी.

उत्तर प्रदेश के अलीगंज थाना के एक गांव में नाग पंचमी के दिन एक नागिन के घर में घुस आने से दहशत का माहौल बन गया. सांप की उपस्थिति से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि उनका मानना था कि वह लगभग दो हफ़्ते पहले उसी गांव में मरे एक नर सांप यानी नाग की मौत का बदला लेने आई थी.

यह घटना कथित तौर पर एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र के सरौतिया गांव में हुई. फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, मादा सांप प्रवेश दीक्षित नाम के एक व्यक्ति के घर में दिखाई दी और घंटों वहां रही और रात भर लगातार फुफकारती रही. इस स्थिति और अपनी पुरानी मान्यताओं से चिंतित ग्रामीणों ने कहा कि सांप की उपस्थिति कोई संयोग नहीं थी.

15 दिनों पहले हुई नाग की मौत

ग्रामीणों के अनुसार, लगभग 15 दिन पहले दीक्षित के घर पर गलती से एक नाग की मौत हो गई थी. उनका मानना है कि नाग पंचमी के अवसर पर नागिन बदला लेने आई थी. यह मान्यता भारत के कई हिस्सों में प्रचलित है जहां सावन के महीने में सांपों को पवित्र माना जाता है. लोककथाओं में अक्सर कहा जाता है कि अगर एक सांप मारा जाता है, तो उसका साथी उसकी मौत का बदला लेने के लिए वापस आ सकता है.

इस मान्यता के कारण, सांप की उपस्थिति से गांव में भय व्याप्त हो गया. घर में रहने वाले पूरे परिवार और कई पड़ोसियों ने रात चिंता में बिताई.

वन विभाग ने सांप को किया रेस्क्यू

नागिन की होने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी. एक बचाव दल जल्द ही मौके पर पहुंचा और सांप को सुरक्षित पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए. अधिकारियों ने कहा कि सांप के आक्रामक होने और अपना फन उठाकर फुफकारने के कारण इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी.

वन अधिकारियों द्वारा सांप को पकड़ने की कोशिश करते हुए एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है. इसमें सांप बार-बार अपना फन उठाकर विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है. आखिरकार, टीम बिना किसी नुकसान के सांप को पकड़ने में कामयाब रही. इसके बाद अधिकारी सांप को इलाके से दूर ले गए और तभी ग्रामीणों को राहत मिली.

