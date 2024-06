नहीं देखा होगा कभी रेगिस्तान में फैशनेबल कपड़ों का पहाड़, जहां पड़े रहते हैं लग्जरी और नामी ब्रांड के कपड़े

Worlds biggest illegal clothes: आपने कूड़े का पहाड़ तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने कभी कपड़ों का रेगिस्तान देखा है? अगर आपका जवाब न है, तो वायरल हो रहे इस वीडियो को देखना तो बनता है, जिसे देखकर आपको हैरानी होना लाजिमी है. दरअसल, ये कपड़ें ऐसे हैं जिन्हें न तो बेचा जा सकता है और न ही इस्तेमाल के लायक हैं, यही वजह है कि, इन्हें यहां फेंक दिया गया. आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इन कपड़ों के ढेर में आपको कई लग्जरी और महंगे ब्रांड जैसे जारा, एचएंडएम, एडिडास, प्राडा यूं ही देखने को मिल जाएंगे. ये कपड़ों का रेगिस्तान बीते कई सालों से बढ़ता जा रहा है.

यहां देखें वीडियो

चिली के रेगिस्तान में बना कपड़ों का पहाड़ (chile desert atacama)

हम बात कर रहे हैं, दुनियाभर में मशहूर दक्षिणी अमेरिका में स्थित देश चिली के बारे में, जो अपने खूबसूरत पहाड़ों के लिए जाना जाता है. यहां मौजूद दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान अटाकामा में इस समय एक ऐसा पहाड़ बना हुआ है, जो बाकी से अलग है. यहां पर 22 पहाड़ ऐसे हैं जो 20 हजार फीट से ऊंचे हैं, लेकिन यहां एक ऐसा पहाड़ भी मौजूद है, जो कि रेगिस्तान में छोड़े गए कपड़ों से बन चुका है. हालात ये हैं कि इस वजह से एक नए तरह का प्रदूषण फैला रहा है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है.

रेगिस्तान में फैशनेबल कपड़ों का अंबार (Mountain of Clothes)

कहा जाता है कि, अटाकामा में कपड़ों के इतने विशाल पहाड़ बन चुके हैं, जिन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है. जानकारी के लिए बता दें कि, चिली सेकेंड हैंड कपड़ों खरीदने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां हर साल 60,000 टन से भी ज्यादा कपड़े आयात किए जाते हैं. हैरानी की बात तो ये है कि, इनमें से करीब 21 हजार टन कपड़े तो यूं ही अमेरिका, यूरोप और एशिया से यहां लाकर बेच दिए जाते हैं. इसके बाद जो कपड़े बचते हैं, जिन्हें न तो यूज किया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है, उन्हें यहां फेंक दिया जाता है.

#WhatFastFashionIsntShowingYou



The Atacama Desert in Chile. Yup. Another colonial waste site in the global South where non white people live, where donations from wealthier countries end up. 39,000 tons of fast fashion waste you're looking at here. pic.twitter.com/tb4CShQmW9