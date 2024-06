बाइक में पेट्रोल भरवाने पहुंचे शख्स ने अटेंड कर लिया फोन, हो गया धमाका, दिल दहला देगा VIDEO

Petrol Pump Ka Video: अक्सर आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर मोबाइल न इस्तेमाल करने की चेतावनी दी जाती है, बावजूद इसके लोग नियमों की अनदेखी और अपनी मनमानी करते हुए धड़ल्ले से मोबाइल फोन का यूज करते नजर आते हैं. इन चेतावनियों को हल्के में रहने वालों को हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए, जिसमें देखा जा सकता है कि जैसे ही पेट्रोल भराने पहुंचा शख्स कॉल अटेंड करता है, वैसे ही तेज धमाके के साथ उसकी बाइक और पेट्रोल फिलिंग नोजल में आग लग जाती है.

फोन के चक्कर में हुआ हादसा

यह दिल दहला देने वाला वीडियो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर का बताया जा रहा है. वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि एक शख्स पेट्रोल भराने पेट्रोल पंप पर पहुंचा होता है. इस दौरान अटेंडेंट बाइक के टैंक में पेट्रोल भरने लगता है, तभी बाइक सवार का फोन बजने लगता है, जिसे वो जेब से निकालकर जैसे ही कॉल उठाता है, अचानक बाइक टैंक में आग लग जाती है. आग इतनी तेजी से धधकती है कि पेट्रोल फिलिंग नोजल को भी अपनी चपेट में ले लेती है.

यहां देखें वीडियो

Shocking Moment Caught on Camera! While refueling, a phone call sparked a fire! Watch the full video to see how it unfolded and what happened next! #SafetyFirst #FireSafety #Viralvideo pic.twitter.com/PGYcblQckh