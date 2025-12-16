विज्ञापन
भारत में उगने वाली ये पत्तियां लाखों में क्यों बिक रही हैं...एक घूंट की कीमत हजारों में

क्या आपने कभी सोचा है कि चाय भी सोने जितनी महंगी हो सकती है? भारत में कुछ ऐसी दुर्लभ और खास चाय मौजूद हैं, जिनकी कीमत सुनकर लोग चौंक जाते हैं. जानिए उन रहस्यमयी चाय पत्तियों की कहानी, जो सिर्फ स्वाद नहीं, शान भी हैं.

1 लाख किलो वाली चाय! भारत की सबसे महंगी चाय का खुला राज

Most Expensive Teas In India: भारत...जो दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में शामिल है. ये सिर्फ मात्रा के लिए नहीं बल्कि गुणवत्ता और दुर्लभता के लिए भी जाना जाता है. दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी जैसे इलाकों में उगाई जाने वाली कुछ खास चाय (expensive tea leaves India) ऐसी हैं, जिन्हें लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है. इन चायों की कीमत सौ नहीं, बल्कि हजारों और कभी-कभी लाखों रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है. सीमित उत्पादन, खास मौसम और पारंपरिक हाथों से तुड़ाई इन्हें बेहद खास बनाती है.

दार्जिलिंग फर्स्ट फ्लश, चाय की दुनिया का हीरा (Darjeeling First Flush - The Jewel of Tea World)

दार्जिलिंग फर्स्ट फ्लश (Darjeeling First Flush Tea) को चाय प्रेमी 'चाय की शैंपेन' भी कहते हैं. यह चाय बसंत ऋतु में उगाई जाती है, जब सर्दियों के बाद पहली बार नई पत्तियां आती हैं. इसकी खुशबू हल्की फूलों जैसी और स्वाद बेहद नाजुक होता है. इस चाय की उपलब्धता बहुत कम समय के लिए होती है, यही वजह है कि इसकी मांग पूरी दुनिया में रहती है. भारत में इसकी कीमत 800 से 8,000 प्रति 100 ग्राम तक जाती है, जबकि दुर्लभ नीलामी (rare auctions) में दाम इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं.

असम की मनोहारी गोल्ड, सोने जैसी चमक (Manohari Gold Tea from Assam)

असम की मनोहारी गोल्ड (Manohari Gold Tea) चाय की दुनिया में किसी रहस्य से कम नहीं. साल 2022 में यह चाय 1.15 लाख प्रति किलो की कीमत पर नीलाम हुई थी. इसकी खासियत हैं इसकी सुनहरी टिप्स और बेहद सीमित उत्पादन. यह चाय पूरी तरह हाथों से तोड़ी जाती है और सिर्फ चुनिंदा पत्तियों का ही इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि यह असम की सबसे महंगी चाय में गिनी जाती है.

सिल्वर टिप्स इम्पीरियल, चांदनी रातों में तुड़ी चाय (Silver Tips Imperial – Picked on Full Moon Nights)

दार्जिलिंग के माकाइबारी एस्टेट की सिल्वर टिप्स इम्पीरियल (Silver Tips Imperial Tea) अपने आप में रहस्यमयी है. इस चाय की पत्तियां सिर्फ पूर्णिमा की रातों में तोड़ी जाती हैं और वह भी बेहद सीमित मात्रा में. करीब 50 ग्राम की कीमत 1,950 तक होती है. न्यूनतम उत्पादन और पारंपरिक, लगभग आध्यात्मिक तरीके से तुड़ाई इसे बेहद खास बनाती है.

गोल्डन नीडल और विंटेज चाय..सीमित, दुर्लभ और कीमती (Golden Needle and Vintage Estate Teas)

नॉर्थ-ईस्ट भारत की गोल्डन नीडल टी (Golden Needle Tea) सिर्फ बेहतरीन कलियों से बनाई जाती है. इसके दुर्लभ लॉट नीलामी में 40,000 प्रति किलो तक बिकते हैं. वहीं माकाइबारी की विंटेज और एस्टेट स्पेशल चाय भी हजारों रुपये प्रति 100 ग्राम तक जाती है. इसके अलावा असम ऑर्थोडॉक्स गोल्डन टिप्स और नीलगिरी फ्रॉस्ट टी (Nilgiri Frost Tea) भी अपनी खास प्रोसेसिंग और सीमित हार्वेस्ट की वजह से रिकॉर्ड कीमतों पर बिक चुकी हैं.

