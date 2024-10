महज 15 रुपये में किराए के घर में रह रहा ये छात्र, फोटो शेयर कर दिखलाई झलक, देख लोग रह गए हक्के बक्के

X User Claims He Pays Only RS 15 For A Single Room: पराये शहर में जाकर सबसे बड़ी चिंता किराए का घर ढूंढने की सताती है, जब कोई घर मिल जाता है, तो मकान मालिक मनमाना किराया मांगते हैं. ऐसे में अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में रहना इतना आसान नहीं होता है. मेट्रोपॉलिटन शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में किराए पर सबसे महंगे घर मिलते हैं, फिर यहां के बिजली-पानी के खर्चे इंसान की जेब ढीली कर देते हैं. इसके बाद यहां खाने-पीने की चीजें सबसे ज्यादा महंगी मिलती है. ऐसे में एक शख्स ने अपने पोस्ट से लोगों को अचंभे में डाल दिया है. यह शख्स पश्चिम बंगाल में महज 15 रुपये के किराए के कमरे में रह रहा है.

15 रुपये में अपार्टमेंट (RS 15 For A Single Room In West Bengal)

बिहार के एमबीबीएस छात्र मनीष अमन ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है. इस पोस्ट में अमन ने लिखा है, 'मुझे बाथरूम अटैच रूम महज 15 रुपये में मिला है, एम्स की सब्सिडाइज्ड स्टूडेंट हाउसिंग का धन्यवाद'. अब एमबीबीएस के छात्र का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वहीं, इस पोस्ट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है. एक यूजर ने लिखा है, 'मुझे लगता है तुम 15 हजार दे रहे होंगे, बचकानी हरकत मत करो'. एक ने लिखा है, 15 रुपये में मुंबई में स्नैक्स भी नहीं मिलता है.

यहां देखें पोस्ट

I got this single room with attached washroom at a cost of ₹15 per month pic.twitter.com/irSYZ7vAaS — Manish Aman (@manish__aman) October 13, 2024

लोगों को नहीं हो रहा यकीन (Single Room Cost In West Bengal)

कई यूजर्स ने सब्सिडाइज्ड स्टूडेंट हाउसिंग की इस मामले में तारीफ की है. एक और यूजर ने लिखा है, 'एम्स की बदौलत यह सब हो पाया, इन्जॉय कर भाई, ऑल द बेस्ट, यह बहुत अच्छे प्राइज में कमरा मिला है'. एक ने मजाक में कहा, 'मुझे ऐसा कमरा फ्री में मिला था, जब मैं गिरफ्तार हुआ था'. एक और यूजर लिखता है, मैं आशा करता हूं कि यह सभी कमरे उन मेडिकल छात्रों को मिले, जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए परीक्षा पास की है, आपको यह कमरा बतौर रेजिडेंट डॉक्टर मिला है'. अब लोग ऐसे ही कमेंट्स कर रहे इस छात्र का हौसला बढ़ा रहे हैं.

