छोटे-छोटे कदम ही महानता की राह…पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के सफर पर मनु भाकर की पोस्ट ने जीते यूजर्स के दिल

Manu Bhaker On Her Olympics Journey: पेरिस ओलंपिक-2024 में अपने शानदार प्रदर्शन से रातों-रात सनसनी बन गईं 22 साल की मनु भाकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट की है. मनु भाकर ने ओलंपिक खेलों में दो कांस्य पदक जीते. पहला पदक 10 मीटर महिला एयर पिस्टल के लिए अकेले और दूसरा पदक 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता. भाकर ने अब तक के अपने इसी सफर के बारे में बताया.

'14 साल की उम्र में शुरुआत, कभी नहीं सोचा था कि...'

मनु भाकर ने लिखा, “जब मैंने शूटिंग में अपना सफर शुरू किया था, तब मैं 14 साल की थी. मैं इतनी दूर तक पहुंच पाऊंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था. एक बार जब आप कुछ शुरू करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने सपनों का पीछा करने के लिए हर संभव प्रयास करें, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो.” उन्होंने कहा कि, छोटे-छोटे कदम ही महानता की राह हैं.

जीते गए ढेर सारे पदकों के साथ स्माइल करती तस्वीर

भाकर ने पोस्ट में लिखा, “ध्यान केंद्रित रखें, प्रेरित रहें और अपने जुनून को, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने दें. हर छोटा कदम आगे बढ़ाते हुए आपको महानता के करीब ले जाता है. चलते रहें, आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम हैं और हां, ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का मेरा सपना जारी है.” उन्होंने आज तक जीते गए ढेर सारे पदकों के साथ अपनी एक स्माइल करती तस्वीर भी पोस्ट की.

यहां देखें मनु भाकर का वायरल पोस्ट

I was 14 when I started my journey in shooting. Never had I imagined I would reach this far. Once you start something, make sure you do everything possible to chase your dreams relentlessly, no matter how tough it gets. Stay focused, stay driven, and let your passion fuel your… pic.twitter.com/6Zn8mBuCF4