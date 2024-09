24 साल तक हर रोज़ पीता रहा 10 सिगरेट, शख्स ने जब छोड़ी स्मोकिंग, शाबाशी देने के लिए यूजर्स ने दिया ऐसा इनाम

सिगरेट (Cigarettes) सेहत के लिए कितना खतरनाक है यह जानने के बावजूद भी लोग लत से मजबूर होकर लगातार स्मोकिंग करते रहते हैं. कई मेडिकल रिपोर्ट्स में भी माना गया है कि स्मोकिंग से फेफड़े सहित कई अंग प्रभावित होते हैं, यहां तक कि धूम्रपान कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी का भी कारक बन सकता है. सिगरेट पीने वाले तो अपनी जिंदगी को धुएं में उड़ाते रहते हैं लेकिन परिवार वालों को उनके सेहत की चिंता जरूर लगी रहती है. बुरी आदतों से तौबा करना कोई आसान काम नहीं है. सिगरेट छोड़ने के लिए व्यक्ति को खुद ढृढ संकल्पित होना पड़ता है. 24 साल तक लगातार सिगरेट पीने वाले एक शख्स ने इस बुरी आदत को अलविदा कह दिया है और अपनी स्टोरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर भी किया. एक्स यूजर्स सिगरेट छोड़ने के लिए व्यक्ति को खूब बधाई दे रहे हैं और पोस्ट पर सपोर्टिव कमेंट्स भी कर रहे हैं.

I have been smoking 10 cigarettes a day for the last 24 years daily.



Don't want to do the math and arrive at a total, it's scary !



On the day of Janmashtami this year, I decided to quit and it's been 17 days since I touched a cigarette.



So happy for myself !!!