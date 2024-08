रेल की पटरी पर छाता खोलकर लेट गया शख्स, देख लोको पायलट के फूल गए हाथ पैर, फिर जो हुआ उसे देख हंस-हंसकर कर लोटपोट हुई पब्लिक

Man Sleeping On Railway Track With Umbrella: कई बार कुछ लोग जिंदगी की कठिनाइयों से हार कर जान देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं. कभी कोई ट्रेन के सामने लेट जाता है, तो कभी चलती ट्रेन के आगे कूद जाता है. सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दिल दहला देने वाले मामले अंदर तक झकझोर देते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही चौंका देने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक शख्स रेलवे ट्रैक पर सोते नजर आ रहा है. शख्स को इस तरह पटरी पर लेटा देख लोको पायलट भी हक्का-बक्का रह गया, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखने के बाद यकीनन आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे.

हमदर्दी दिखाने की जगह लोग लेने लगे मौज (Railway Track Par Sone Ka Video)

इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स रेलवे ट्रैक पर लेटा नजर आ रहा है, हैरानी की बात तो ये है कि इस दौरान शख्स छाता खोलकर पटरी पर सिर रखे हुए हैं. इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर यकीनन किसी का भी कलेजा कांप उठे, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग पटरी पर लेटे शख्स के साथ हमदर्दी दिखाने की जगह उल्टा उसकी मौज ले रहे हैं.

आखिर क्या थी वजह (Railway Track Train Viral Video)

अमूमन ऐसा कदम कोई दो ही सूरत में उठाता है या तो अपनी जिंदगी से हार गया हो या फिर नशे में हो, लेकिन वायरल हो रहे इस अजीबोगरीब वीडियो में शख्स जान देने के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए पटरी पर आराम फरमाते नजर आ रहा है, जिसे देखकर पहले तो लोको पायलट आनन-फानन में ट्रेन रोक दी और फिर उसे पटरी से उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल शायद लोको पायलट सारा खेला समझ चुका था. यही वजह है कि, अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो यूपी के प्रयागराज का बताया जा रहा है

यहां देखें वीडियो

A person was sleeping on the railway track with an umbrella. Seeing this, the loco pilot stopped the train, Then he woke him up and removed him from the track. Then the train moved forward in Prayagraj UP

