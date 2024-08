बब्बर शेर को पालतू कुत्ते की तरह गोद बैठाकर दुलार रहा था शख्स, अगले ही पल निकल गई पूरी हीरोगिरी, देखें दिल दहला देने वाला वीडियो

Pet Lion Viral Video: कहते जंगली जानवरों को पालतू समझने की गलती भूल से भी ना करें, क्योंकि कब ये खूंखार शिकारी भड़क जाएं, कह नहीं सकते. सोशल मीडिया पर इस बात को सच करते कई वीडियो सामने आ चुके हैं. आपने इंटरनेट पर जंगली जानवरों से जुड़े ऐसे कई दिल दहला देने वाले वायरल वीडियो तो देखे ही होंगे, जिनमें कभी जू घूमने गए लोग पिंजड़े में बंद खूंखार शिकारी को बेचारा और कमजोर समझ बैठने की गलती कर बैठते हैं और जाने-अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं, जिसका परिणाम रूह कंपा देने वाला होता है. वहीं कुछ वीडियो ऐसे भी हैं, जिनमें इन खूंखार जानवरों को पालतू बनते देखा जा सकता है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक शख्स ने बब्बर शेर को घर में पालतू जानवर की तरह ही पाल रखा है, जिसे वो अपनी गोद में बैठाया हुआ है, लेकिन अगले ही पल जो होता है, उसे देखकर यकीनन आपकी भी चीखें निकल जाएंगी.

शेर पर प्यार लुटा रहा था मालिक (pet llion viral video)

चौंका देने वाले शेर के इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स की भी सिट्टी-पिट्टी गुल हो गई है. यूं तो इस तरह से भारत में जंगली जनावरों (वन्य जीवों) को घर में पालने का नियम नहीं है, लेकिन थाईलैंड, यूएई समेत कई देशों में कुछ शर्तों के साथ इन्हें पाला जा सकता है. इंटरनेट पर बाहरी देशों के ऐसे कई वीडियो सामने आते रहे हैं, जिनमें लोग बड़े शौक से बाघ, चीता और शेर आदि को पालते नजर आते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो लोगों के होश उड़ा रहा है, जिसमें एक शख्स विशालकाय शेर को गोद में लेकर सोफे पर बैठा नजर आ रहा है. हैरानी की बात तो ये है कि, शेर भी काफी कंफर्टेबल होकर शख्स की गोद में बैठा हुआ है.

यहां देखें वीडियो

Bro just get a dog 😭



Let the Lion live in their natural habitat🙏 pic.twitter.com/LN6eJ3lPB3