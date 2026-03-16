Blinkit बना 'लाइफसेवर', 4 मिनट में पहुंची एम्बुलेंस, यूजर की कहानी वायरल

Blinkit Ambulance: आज के समय में टेक्नोलॉजी सिर्फ ग्रॉसरी या सामान की डिलीवरी तक सीमित नहीं रह गई है. अब यही टेक्नोलॉजी कई बार लोगों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभा रही है. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानतें हैं क्या है पूरा मामला-
दरअसल, ये मामला क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Blinkit की एम्बुलेंस सर्विस से जुड़ा है. हरप्रीत नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि कैसे Blinkit की एम्बुलेंस सर्विस ने मेडिकल इमरजेंसी के दौरान उनकी दोस्त की मां की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई. हरप्रीत ने अपनी पोस्ट में लिखा, सुबह उनके एक क्लासमेट ने Gurugram में अपनी मां के लिए एम्बुलेंस बुक की थी. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि एम्बुलेंस सिर्फ 4 मिनट के अंदर उनके घर पहुंच गई. इसके बाद मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और करीब 20 मिनट के अंदर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया गया.
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हरप्रीत ने अपने पोस्ट में एम्बुलेंस के ड्राइवर और पैरामेडिक स्टाफ की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा कि दोनों अटेंडेंट और ड्राइवर बेहद प्रोफेशनल थे और पूरे रास्ते मरीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखते रहे.
उन्होंने आगे बताया कि जब अस्पताल में जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो गईं और मरीज की हालत स्थिर हो गई, तब मरीज का बेटा एम्बुलेंस स्टाफ को धन्यवाद कहने के लिए बाहर गया. लेकिन तब तक एम्बुलेंस टीम वहां से जा चुकी थी. बाद में परिवार को यह भी पता चला कि इस सर्विस के लिए उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया गया.
Blinkit को दिया यह सुझाव
इस घटना के बाद हरप्रीत ने Blinkit को धन्यवाद करते हुए एक सुझाव भी दिया. उन्होंने कहा कि कंपनी को अपने ऐप में ऐसा फीचर जोड़ना चाहिए जिससे लोग एम्बुलेंस स्टाफ को छोटा-सा थैंक-यू या टिप दे सकें. इसके साथ ही उन्होंने ऐप में एम्बुलेंस क्रू के लिए रेटिंग सिस्टम जोड़ने की भी बात कही, ताकि लोगों को बेहतर सर्विस देने वाले कर्मचारियों को सराहा जा सके.
सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट
Dear @letsblinkit, your Ambulance service is a lifesaver indeed. Jist this morning, a classmate of mine requested for an ambulance in Gurugram. It arrived in 4 minutes and his mom was in the emergencybward of a hospital within 20 minutes.— Harpreet (@CestMoiz) March 14, 2026
Both the paramedic attendants and the…
हरप्रीत की ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हजारों लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने Blinkit की इस पहल की जमकर तारीफ की. लोगों का कहना है कि ऐसी सर्विस इमरजेंसी के समय मरीज और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है. वहीं, कुछ यूजर्स ने लिखा कि अगर इस तरह की सुविधाएं और बढ़ें, तो भारत में हेल्थकेयर सिस्टम को भी काफी मजबूती मिल सकती है.
Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.
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