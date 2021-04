शख्स ने खुद को छोड़ कुत्ते को पहनाया मास्क, लोगों ने किए सवाल, तो बोला - खुद मर जाउंगा, इसे नहीं मरने दूंगा - देखें Video

शख्स ने खुद को छोड़ कुत्ते को पहनाया मास्क, बोला - खुद मर जाउंगा, इसे नहीं मरने दूंगा - देखें Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले फिर बढ़ते जा रहे हैं. देश में कई राज्य फिर लॉकडाउन (Lockdown) लगा चुके हैं. इस बार मामले पिछली बार से भी ज्यादा आ रहे हैं. ऐसे में सरकार ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. एक शख्स ने खुद को छोड़ कुत्ते को मास्क पहना (Man Put Mask To Dog Instead Of Himself) दिया. उसके बाद उसने ऐसा तर्क दिया, जिसको सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे.