शादी में दुल्हन को आशीर्वाद देने का ये अनोखा तरीका देख छूट जाएगी हंसी, देखें VIDEO

नहीं देखी होगी ऐसी रस्म

इंस्टाग्राम पर शेयर हुए वीडियो (Funny video) में देखा जा सकता है कि, कुछ महिलाएं अक्षत डालकर दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद (Wedding Traditions) दे रही होती हैं. इस दौरान नीली शर्ट में दिख रहा एक शख्स लोटे में रखे दूध को दूल्हा और दुल्हन के सिर पर (Man Pouring Milk on heads of bride and groom head) डाल देता. रस्म में शायद इसे दूल्हा और दुल्हन के सामने (Man poured milk on couple) गिराया जाता होगा, लेकिन ये शख्स तो सीधे दूध लेकर दुल्हन के सिर पर डाल देता है. इसके बाद दूल्हे के साथ भी वह ऐसा ही करता है. चूंकि दूल्हे (bride groom) ने टोपी पहनी होती है उसका सिर तो बच जाता है, लेकिन दुल्हन बेचारी पूरी तरह भींग जाती है.

यहां देखें वीडियो

लोग बोले- इन्होंने तो अभिषेक कर दिया

इंस्टाग्राम (bride and groom Funny video) पर इस वीडियो को 45 हजार से अधिक लाइक्स मिले हैं और लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'ऐसा लग रहा है ये अंकल मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'अंकल ने रस्म को मजाक बना दिया.' तीसरे ने लिखा, 'ऐसा लग रहा है अंकल ने अभिषेक कर दिया.' एक अन्य ने लिखा, 'ये कौन सी दुनिया से आया है.'