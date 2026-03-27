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CNG पंप पर दिखा गाड़ियों का गजब संयोग, नंबर प्लेट देखकर लोग रह गए हैरान!

CNG पंप पर खड़ी दो गाड़ियों का नंबर सीरीज मिलते ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सिर्फ एक अंक का फर्क देखकर लोग हैरान रह गए और मजेदार रिएक्शन देने लगे.

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CNG पंप पर दिखा गाड़ियों का गजब संयोग, नंबर प्लेट देखकर लोग रह गए हैरान!
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं. इस वीडियो में एक महिला ऐसा संयोग दिखाती है, जो रोज-रोज देखने को नहीं मिलता.

एक नंबर सीरीज की गाड़ियां आमने-सामने

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक CNG पंप पर दो गाड़ियां आमने-सामने खड़ी हैं. पहली गाड़ी वैगनआर है, जिसका नंबर है UP32MX8259. वहीं, दूसरी तरफ एक स्विफ्ट कार खड़ी है, जिसका नंबर UP32MX8260 है. दोनों गाड़ियों के नंबर लगभग एक जैसे हैं, सिर्फ आखिरी अंक में एक का फर्क है. यही छोटी सी बात इस वीडियो को खास बना रही है और लोगों का ध्यान खींच रही है.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया है और अब तक इसे 96 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है कि CNG भरवाने पहुंचे और गाड़ियों की नंबर सीरीज मिल गई. वीडियो वायरल होते ही लोग कमेंट सेक्शन में अपने-अपने अनुभव भी शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने ऐसे ही मिलते-जुलते नंबर प्लेट वाले वीडियो भी पोस्ट किए हैं.

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो देखने के बाद यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे किस्मत का खेल बता रहा है, तो कोई इसे परफेक्ट टाइमिंग कह रहा है. कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि अब तो दोनों गाड़ियों की दोस्ती पक्की हो गई.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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