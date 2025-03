ब्रोकरेज दिए बना ही शख्स को बेंगलुरु में किराए पर मिला खूबसरत फ्लैट, शेयर कीं तस्वीरें, यूजर्स बोले- ये तो चमत्कार है

बेंगलुरु में एक अच्छा अपार्टमेंट पाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ब्रोकरेज दिए बिना ऐसा करना? यह बात किसी को भी हैरान कर सकती है. हालांकि, एक शख्स ने असंभव को संभव कर दिखाया है और इंटरनेट पर उसके पोस्ट पर लोगों के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है. X पर अब वायरल हो रहे एक पोस्ट में, चैतन्य (@BrownPoints) ने अपने नए अपार्टमेंट की तस्वीरें शेयर कीं, क्योंकि उन्होंने इस बात को सेलिब्रेट किया कि उन्होंने ब्रोकर के लिए अतिरिक्त कैश खर्च किए बिना फ्लैट पा लिया.

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "बेंगलुरू आ गया और असंभव काम कर दिखाया - बिना ब्रोकरेज दिए एक सुंदर अपार्टमेंट मिल गया." यह पोस्ट जल्द ही वायरल हो गई क्योंकि यूजर उनके नए घर की सुंदरता और उनकी उपलब्धि की दुर्लभता दोनों से दंग रह गए. कमेंट्स में, चैतन्य ने शयर किया कि उन्हें यह जगह एक वेबसाइट के जरिए मिली जिसने उन्हें "काफी उचित" कीमत पर यह डील हासिल करने में मदद की.

moved to bangalore, and managed to do the impossible



score a cute apartment without paying any brokerage pic.twitter.com/xrnXA9t4Wd