फिल्मी अंदाज़ में किया प्यार का इज़हार, झरने के बीच घुटनों पर बैठते ही फिसला लड़का...डैनी-डैनी चिल्लाता हुआ गिरा नीचे

Propose Karte Hue Waterfall Me Gira Banda: हर कपल अपने प्रपोजल मोमेंट को खास और यादगार बनाना चाहता है, लेकिन कभी-कभी यह रोमांटिक आइडिया खतरनाक मोड़ भी ले सकता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. इस वीडियो में एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को झरने के बीचोबीच फिल्मी अंदाज़ में प्रपोज करता है, लेकिन उसका रोमांटिक मोमेंट हादसे में तब्दील हो जाता है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कपल झरने के तेज बहाव वाले हिस्से में खड़ा है. लड़का अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है, जैसे ही वह रिंग निकालकर घुटनों के बल बैठने की कोशिश करता है, तेज पानी के बहाव और फिसलन के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह अचानक झरने में गिर जाता है. वीडियो में उसकी चीख सुनाई देती है, डैनी-डैनी...और फिर क्लिप वहीं खत्म हो जाती है.

यहां देखें वीडियो

A dude pops the question to his girl in a crazy dangerous spot...🥺 💔 pic.twitter.com/Gzdxfza5hD — March (@MarchUnofficial) July 4, 2025

यह वीडियो X (पूर्व में ट्विटर) पर @MarchUnofficial द्वारा शेयर किया गया था. कैप्शन में लिखा गया, A boy proposes to his girlfriend at a dangerous location. वीडियो अब तक 15 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लगातार लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं. वीडियो को देखकर यूजर्स काफी चिंता में पड़ गए थे कि, कहीं वह युवक हादसे का शिकार तो नहीं हुआ. एक यूजर ने @grok से पूछा, Did he survive? इसपर AI ने जवाब दिया कि, हां, जेमी नाम का वह आदमी गिरने से बच गया. यह घटना जमैका के डन्स रिवर फॉल्स में हुई, जो अपनी फिसलन भरी चट्टानों के लिए मशहूर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है. उसे सुरक्षित बचा लिया गया और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई.

He is a dead meat — rishu saxena (@rishusaxenas27) July 7, 2025

यूजर्स ने राहत की सांस लेते हुए कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने लिखा, Hope he got home safe. तो किसी ने कहा, Lucky escape. इस वायरल क्लिप से एक सीख तो जरूर मिलती है कि प्यार का इज़हार करना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह नहीं जो जानलेवा साबित हो सकती है. रोमांस में थोड़ा रोमांच ठीक है, लेकिन सेफ्टी से बड़ा कुछ नहीं.

